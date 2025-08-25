Ministro Arístides Guerrero tomará protesta cuando se recupere de su accidente

El ministro Arístides Guerrero tuvo un accidente el fin de semana pasado en la CDMX. (FOTO: ISABEL MATEOS HINOJOSA / CUARTOSCURO.COM)

Arístides Guerrero García, quien ganó un lugar como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la pasada elección judicial, tomará protesta hasta que su condición de salud se lo permita, tras el accidente automovilístico que tuvo el fin de semana, informó Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, en conferencia de prensa.

“Se nos consultó sobre la posibilidad de que tomara protesta de manera telemática. Porque dado la delicadez -está fuera de todo peligro, pero es público que tuvo un accidente fuerte-, y está en proceso de atención y recuperación. No es posible la toma protesta a distancia.

“Entonces no vemos mayor problema en que tome protesta cuando esté en condiciones de tomarla, ningún problema, la Corte se instala y hay tiempo suficiente”.

El morenista consideró que una toma de protesta a distancia quitaría seriedad al acto. “Le restaría solemnidad y seriedad”, dijo.

Así fue el accidente del ministro electo Arístides Guerrero

Arístides Guerrero García fue impactado por otro vehículo en la avenida Río Churubusco, el pasado 22 de agosto, lo que le generó fractura de tórax y nariz, lesiones que requirieron de intervención quirúrgica.

En un inicio, el equipo de comunicación del abogado informó que su diagnóstico era “positivo”, por lo que podría acudir a la toma de protesta, pues solo implicaba reducción de movilidad temporal.

La ceremonia de toma de protesta de nuevos ministros

El Senado de la República tomará protesta a todos los juzgadores electos el próximo 1 de septiembre.

La ceremonia iniciará con la protesta de los nueve ministros electos a las 20:00 horas, junto con los magistrados de los tribunales de Disciplina Judicial y Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Después será la ceremonia para los magistrados de circuito y al final los jueces de distrito electos.

Se prevé concluir hasta las 02:00 horas del 2 de septiembre.

Los ministros, magistrados de disciplina y electorales podrán acudir al Salón de Plenos junto con invitados especiales, pero en el caso de los otros juzgadores, sus invitados especiales serán colocados en un hotel cercano al Senado de la República.