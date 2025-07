Morenistas defienden a Adán Augusto López por orden de aprehensión contra exsecretario de Seguridad

Senadores morenistas salieron en defensa de Adán Augusto López, por la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez, quien fungió como secretario de Seguridad en Tabasco, cuando López Hernández era gobernador.

Tras las acusaciones contra Bermúdez por su presunta relación con el grupo criminal ‘La Barredora’, Ignacio Mier, vicecoordinador de la bancada, expresó que lo más probable es que Adán Augusto desconocía el hecho.

“Seguramente no los tuvo (indicios), yo lo conozco perfectamente bien, fue secretario de Gobernación del país y fueron dos años su estadía como gobernador de Tabasco”, comentó en entrevista tras la sesión de la Comisión Permanente.

Al ser cuestionado sobre si podría ser un caso como el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, Mier respondió que no.

“No, hay que esperar que venga la investigación. No hay que levantar un juicio, yo nunca me he caracterizado en ser aventurado en mis juicios”.

Aseguró que no ha abordado el tema con su homólogo; sin embargo, remarcó que en la coordinación dentro de la bancada de Morena, Adán Augusto López “está más firme que nunca”.

“Como su compañero, senador, amigo, creo firmemente en la honorabilidad, en la honestidad y sapiencia política de Adán Augusto”.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, acusó “golpeteo” contra el coordinador.

“Ya comentó la compañera presidenta que no hay ninguna investigación sobre Adán Augusto, entonces, puro golpeteo, la verdad”.

También rechazó que el caso pueda equipararse al caso de García Luna.

“No, hombre, ¿cómo va a ser muy similar? Yo le dije, en su cara, a Genaro García Luna, que era un asesino, que estaba vinculado al Chapo, y que iba a acabar en la cárcel, y los medios decían que yo le faltaba al respeto.

“Calderón no podía no, a ver, díganme cuándo un legislador local le dijo al secretario de Seguridad Pública de Tabasco lo que yo hice con García Luna, no hay ninguna similitud”, comentó previo a la sesión permanente.

Por otra parte, la priista Carolina Viggiano resaltó que es otra muestra de que en el sexenio Andrés Manuel López Obrador fue “omiso” al combatir el crimen organizado.

“Hasta donde sé, fue su hermano el que sugirió que fuera el secretario de Seguridad, que hoy es secretario de Gobernación en Tabasco. Hoy, es un estado con mucho huachicol y niveles de violencia”.

Además, la legisladora consideró que sí hay similitud con el caso García Luna.

“Sí, es similar porque hay un tema en donde justamente quien se encarga de la Seguridad abusa de esa posición para delinquir y encabezar una banda delictiva, en este caso”.

Consideró que el expresidente López Obrador debe responder.

“Él sigue gobernando este país, y él es responsable de lo que ha pasado en este tiempo, me parece que de su estado él tendría que responder. No hay manera que eluda su responsabilidad, él es de ahí. Él sabe-. Como él dice- nada que suceda en un país lo ignora el presidente de la República”.

El senador Adán Augusto López no se presentó a la Comisión Permanente de este miércoles 16 de julio.