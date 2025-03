¿Resurge el PRI-Mor? Monreal niega pactos con el tricolor tras ‘salvar’ a Cuauhtémoc Blanco

En medio de las críticas por el resurgimiento del PRI-Mor, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que no se volverá a los “pactos del pasado” con el PRI.

Sostuvo que el acompañamiento del PRI en la votación para desechar la solicitud del desafuero del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, no fue producto de un acuerdo, solo “se coincidió y hubo diálogo”.

“Siempre intento buscar que se acompañen las iniciativas de la presidenta en uno y otro sentido, pero eso no da pie a que haya una alianza indisoluble o que se reviva el PRI y Morena. No, no hay nada de eso. Hay coincidencias”, explicó en entrevista en el Palacio Legislativo.

-¿No hay PRI-Mor?

-No, el país es el que es un primor, pero nosotros no tenemos nada que ocultar. Nuestras relaciones con la sociedad son muy claras, es ser auténticos, ser leales y ser congruentes con los compromisos adquiridos con la población.

“Con el PRI hay respeto, nosotros no nos vamos a enfrentar a ninguna fuerza política y su trabajo es el que están realizando. Lo del debate del desafuero era de esperarse. Ellos son opositores, tienen sus estrategias, sus tácticas, y obviamente aprovechan este tipo de circunstancias que, en ocasiones, caminan en detrimento”, comentó.

Pacto con el PRI sólo son especulaciones: Monreal

Sobre las versiones de un posible acuerdo o pacto con el PRI, explicó que “no, son especulaciones normales. Siempre que sucede y se dice eso, pero no, con el PRI hay respeto”.

Precisó que “aquí yo platico con todos, igual que con el PAN, igual con MC. Yo platico con todos. Esta mañana casi lo hice ya con todos de nuevo. Y son etapas que, obviamente, son difíciles, pero no estamos reviviendo nada”.

Insistió en que cada uno de los partidos “tiene su función y cada uno tiene su ideario. Morena tiene sus propios estatutos, tiene sus principios, tiene su ideario político y lo vamos a observar fielmente”.

Remarcó que “en el Congreso se vale coincidir. Yo soy así. Tengo muchos años de ser congresista, de ser legislador”.

-La diputada Lilia Aguilar, del PT, dijo en tribuna que se envió un mensaje muy claro al PRI, de que hubo un acuerdo…?

-Bueno, ella es una diputada con mucha imaginación e inteligencia, y le dejo ahí. El respeto mucho. Es más, el respeto tanto que ayer me extrañó su posición, porque es una mujer muy valiente y muy congruente. Conozco a su familia, a su papá ya su familia, y nunca voy a descalificarla.

-¿Se esperaría el voto a favor del PRI para bajar justamente el dictamen de desafuero de ‘Alito’ Moreno?

-Otra imaginación fantástica de su cabeza de los que dicen eso.

“No hay nada”, “niego categóricamente, categóricamente, que esto sea un pacto entre partidos y que se reviva alguna estrategia del pasado. Nosotros actuaremos en congruencia con la gente. Lo único que nos importa es la gente, cumplirle a la población”, subrayó.

Expuso que “el PRI tiene una cultura política muy tradicional e histórica. Yo conozco a muchos de ellos y les tengo respeto. No voy a descalificar a ningún legislador y lo que ellos hicieron es lo que ellos creen conveniente”