Caso Teuchitlán: ¿Qué es el GIEI y por qué el PAN pide su creación para investigar el rancho Izaguirre?

El líder de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, pidió la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que sea la encargada de investigar lo sucedido en el campo de adiestramiento del Rancho Izaguirre, localizado en Teuchitlán, Jalisco.

La solicitud del legislador se dio poco después de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmara que el Cártel de Jalisco Nueva Generación utilizaba dicho predio como un centro de adiestramiento y tortura.

El panista aseguró que la estrategia de seguridad del expresidente López Obrador, de “abrazos, no balazos”, provocó la creación de campos de exterminio como el de Teuchitlán a lo largo de su sexenio.

“Este no es un problema local, este es un problema nacional. Lo mismo que está ocurriendo en Jalisco, está ocurriendo en Tamaulipas, en Sinaloa…”, afirmó.

Sobre la creación del GIEI, el legislador panista enfatizó que el grupo de investigadores debe ser aprobado por los diferentes organismos internacionales de los cuales México es miembro, como la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En días recientes, el gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus Navarro, pidió la creación de una ‘Comisión de la Verdad’ para investigar a fondo lo sucedido en el rancho Izaguirre. Sin embargo, dicha petición ha sido rechazada por el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero.

¿Qué es el GIEI y qué averiguaciones hizo sobre el caso Ayotzinapa?

En marzo de 2015 se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un órgano que asistió en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Guerrero.

El grupo estaba conformado por especialistas internacionales en derechos humanos, derecho penal, investigación forense y atención a víctimas, todos supervisados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Entre las averiguaciones más destacadas que hizo el grupo de especialistas sobre el caso Ayotzinapa estuvo la de cuestionar la denominada “verdad histórica” que fue dada a conocer por el entonces procurador federal, Jesús Murillo Karam.

En su momento, el gobierno de Enrique Peña Nieto aseguró que los estudiantes habían sido incinerados en un basurero de Cocula. Sin embargo, el GIEI desmintió dicha versión y aseguró que era físicamente imposible que los 43 cuerpos fueran incinerados en una sola noche.

Otra de las averiguaciones que hizo el GIEI fue la presunta participación de elementos del Ejército Mexicano, la Policía Federal y del Centro de Inteligencia del Estado de Guerrero en la desaparición de los estudiantes.

¿Qué dijo AMLO sobre las investigaciones del GIEI sobre el caso Ayotzinapa?

En el último informe presentado en julio de 2023, el GIEI denunció la negativa por parte del Ejército y la Marina para compartir información relacionada con el caso Ayotzinapa, a pesar del compromiso del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar la verdad sobre el caso.

“La apertura de archivos ordenada por el presidente de México proporcionó mucha información relevante para el esclarecimiento, pero llegado un momento crucial, la negación de otra parte de la documentación existente por parte de la Sedena ha supuesto un nuevo obstáculo”, señaló el equipo del GIEI en México, integrado por Carlos Beristain y Ángela Buitrago.

López Obrador descalificó las acusaciones realizadas por el grupo de especialistas del GIEI y los acusó de “administrar el dolor de la gente”, además de cuestionar la falta de pruebas concretas.

“No hay impunidad, se está actuando. No es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Respeto su punto de vista (del GIEI), pero no lo comparto. Si se ha avanzado, es por la colaboración precisamente de ambas secretarías y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad”, expresó el exmandatario.