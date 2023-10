Caso Ayotzinapa: AMLO acusa al GIEI de ‘administrar el dolor de la gente’; exonera a Peña Nieto

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de “administrar el dolor” de los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el mandatario mexicano insistió en que el Ejército Mexicano ya entregó toda la información que tiene sobre el Caso Ayotzinapa y dijo que los avances que se han logrado en la investigación son gracias a los informes que recibieron de las Fuerzas Armadas.

“Yo hablaba con ellos (el grupo de expertos) y nunca me entregaron nada que probara sus dichos. ¡Ya basta de estar administrando el dolor de la gente! No se debe utilizar el dolor del pueblo, no se puede estar engañando, hay que actuar y decir la verdad”, reclamó AMLO en Palacio Nacional.

“Si ellos tienen pruebas, que las presenten, que las den a conocer porque todo lo que tiene la Secretaría de la Defensa se ha entregado. No se ha encontrado más, todo son puras conjeturas. Jamás vamos a ocultar los hechos, no vamos a permitir la impunidad”, añadió.

El titular del Ejecutivo también sostuvo que la desaparición de los 43 estudiantes no fue ordenada por el expresidente Enrique Peña Nieto ni por el entonces secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos; sin embargo, afirmó que sí fue un crimen de Estado.

“¡Claro que fue el Estado! Sin duda, porque el Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras y aunque hayan participado autoridades locales y estatales, fue el Estado”, sentenció.

Sobre la participación del Ejército en la desaparición de los jóvenes normalistas, AMLO dijo que su participación se limitó en el vínculo de “algunos militares” con el crimen organizado y su omisión para evitar el secuestro de los estudiantes.

“Lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con la asociación delictuosa entre autoridades locales, policías municipales y la delincuencia que dominaba esa región”, declaró.

Finalmente, dijo que, si el GIEI y los activistas demuestran que el Ejército participó activamente en la desaparición de los estudiantes, él lo reconocerá y les pedirá perdón.