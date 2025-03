Caso Teuchitlán ‘enciende’ el Senado: PRI pide destituir a Noroña tras comentarios sobre rancho Izaguirre

El PRI en el Senado solicitó destituir a Gerardo Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva, luego de las declaraciones del morenista, quien descalificó a las madres buscadoras y criticó el uso político de lo ocurrido en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, para ‘golpear’ el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con el respaldo de su bancada, el dirigente priista, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, informó que el grupo parlamentario presentó una moción para pedir la destitución de Fernández Noroña como presidente del Senado, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General.

En conferencia de prensa, Moreno Cárdenas afirmó que Noroña no los representa y se refirió al político como una “vergüenza para el Senado”, al mantener una posición imparcial y poner en duda las palabras de las madres buscadoras y de los padres de los desaparecidos.

“Ante las actitudes y declaraciones del presidente del Senado, que no solo avergüenza al Senado, no representa a los legisladores del PRI, porque él tiene que mantener una posición imparcial, no de porrista, matraquero no de verdulero, porque denigra al Senado mexicano.”, expresó ‘Alito’ Moreno.

“Si quiere hacer trabajo político partidista, que lo haga en su partido”, agregó el dirigente nacional del PRI, quien manifestó su preocupación por lo que pueda declarar el morenista en una reunión internacional con la representación del Senado.

Alejandro 'Alito' Moreno presentó una moción para pedir la destitución de Fernández Noroña como presidente del Senado. (Nicolás Tavira/Nicolás Tavira)

En el Salón de Plenos, la bancada del PRI respaldó las declaraciones de su líder con carteles y las leyendas: “Teuchitlán, herida abierta”, “no son bots, son familiares de desaparecidos”, “125 mil desaparecidos en la 4T”.

¿Qué dijo Fernández Noroña sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán?

En la semana, el senador presidente Gerardo Fernández Noroña cuestionó las evidencias encontradas en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, en donde colectivos de búsqueda de desaparecidos reportaron el hallazgo de lo que se cree, era un campo de exterminio y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un video publicado en su cuenta de YouTube, Noroña acusó la existencia de una campaña de intriga por parte de la derecha, luego de que algunos personajes de la oposición, como Ricardo Anaya y ‘Alito’ Moreno, acusaran una presunta responsabilidad del Gobierno por lo sucedido en Jalisco.

“Traen un campañón espantoso, ruin y no les importan las víctimas ni los familiares de las víctimas, usan el tema. Como es la derecha de hipócrita”, apuntó Noroña, quien expresó su respeto a las familias de desaparecidos.

No obstante, sobre el hallazgo de decenas de pares de zapatos, ropa, mochilas y diferentes tipos de pertenencias, el presidente del Senado planteó la duda de si estos objetos realmente pertenecieron a personas desaparecidas.

Con carteles y pancartas, legisladores de oposición exigieron a Morena "dar la cara" por el caso Teuchitlán. (Nicolás Tavira/Nicolás Tavira)

“Hay 200 zapatos ahí? Sí. ¿Pero quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas, que lo que se viene contando es cierto? No tengo por qué dudarlo pero tampoco... hay una investigación en proceso”, comentó.

Antes, el legislador utilizó la cuenta oficial de X del Senado para criticar la forma en que la derecha política ha planteado que el Gobierno de México sea el responsable de los hechos ocurridos en el rancho Izaguirre.

“No tienen ningún interés en colaborar, en coadyuvar, en auxiliar, en respaldar o criticar seriamente cualquier acción que se estuviera realizando, sino quieren medrar, quieren utilizar ese dolor y sufrimiento para buscar golpear a nuestro gobierno y nuestro movimiento”, afirmó.