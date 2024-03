AMLO comparte ‘detrás de cámaras’ de entrevista con CBS: ‘Se recortó mucho’

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un fragmento adicional sobre su entrevista publicada en días pasados, añadiendo que era “de interés” para los mexicanos y los migrantes en Estados Unidos conocer algunas de sus respuestas.

A través de su cuenta en YouTube, el mandatario mexicano compartió este lunes 25 de marzo un ‘detrás de cámaras’ de su entrevista con la cadena CBS para el programa 60 Minutes, en el que se destacó temas de relevancia sobre la relación entre México y Estados Unidos como la epidemia de fentanilo, misma que la niegan los funcionarios estadounidenses.

Si bien el programa estadounidense dura alrededor de una hora, en YouTube únicamente se muestran cerca de 13 minutos de la plática, por lo que López Obrador compartió un video que dura más de 50 minutos en el que se muestran más partes de la entrevista.

“La entrevista con el programa 60 minutos de CBS se recortó mucho por cuestiones de tiempo de la televisora y de sus criterios informativos, los cuales respeto sin condición”, dijo López Obrador.

¿Cómo ver la entrevista completa de AMLO?

Si deseas ver los comentarios adicionales que hizo López Obrador en su entrevista con CBS, te invitamos a ver el video a continuación:

A lo largo de la entrevista, López Obrador insiste que el fentanilo se produce en Canadá, Estados Unidos y México, mientras que los precursores vienen de Asia.

En ese sentido también destacó que Estados Unidos no debe intervenir en asuntos que le corresponden al gobierno de México, esto debido a la polémica iniciativa de considerar como terrorista a los narcotraficantes, y recordó cuando le dijo a Donald Trump que dicha consideración no iba a solucionar el problema.

“Yo le dije que no había que considerar terrorista a los cárteles... no queremos que ningún país, esgrimiendo que alguien es terrorista, intervenga en nuestro país. No aceptamos intervenciones, solamente en cooperación, que la tenemos, pero con respeto a nuestra soberanía”, dijo López Obrador.

Esto dijo AMLO en su entrevista con CBS

Algunos de los fragmentos de la entrevista de ‘respaldo’ que tiene López Obrador se relacionan con el discurso de no dejarse ‘ningunear’ por medios de comunicación de alcance internacional.

Además añade que tanto el gobierno de Joe Biden como el de Donald Trump han sido respetuosos con su gestión, y que a pesar de la diferencia, hay una vecindad fraterna con Estados Unidos. De ahí la intención de frenar el tráfico de armas y la confiscación de 50 mil armas provenientes del extranjero.

Destacó que el problema más grande que tiene Estados Unidos es el consumo de fentanilo, esto debido a las 100 mil muertes derivadas del consumo del opioide.

López Obrador aseguró que el consumo de drogas en México es “muy poco” comparado con el de Estados Unidos, y que mientras Estados Unidos reporta más de 100 mil muertes al año a causa de consumo, en México no hay ni mil.

Reconoció que hay narcotráfico, pero el consumo es menor, esto en relación a por qué hay tanta violencia en México. Aseguró que no se puede enfrentar el mal con el mal, y que los valores y la justicia dan como fruto que el país no tenga una crisis por consumo de drogas.