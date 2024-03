¿Xóchitl Gálvez viviría en Palacio Nacional como AMLO? Este es su plan si gana la Presidencia

¿Se mudará a Palacio Nacional? Xóchitl Gálvez, candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, reveló si entre sus planes está vivir en el recinto donde habita actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, en caso de llegar a la Presidencia.

En su conferencia “Sin miedo a la verdad”, un reportero le cuestionó a Gálvez si restituiría Palacio Nacional al ‘pueblo’ o si se mudaría a este edificio, por lo que la abanderada de la oposición respondió que no porque es una casa enorme.

“Yo no me imagino viviendo en esa cosotota, no la necesito, yo podría vivir en la cabaña que vivía Fox, sin problema, es mucho más grande que la casa que tengo, mi casa actual es de 250 metros, creo que esa tiene como 500 metros, osea, de entrada es mucho más grande”, afirmó.

Incluso, aprovechó el tema para lanzarle una indirecta al presidente López Obrador tras decir que “no me siento un emperador para vivir en un Palacio”, ya que se siente “una ciudadana común y corriente”.

No obstante, no descartó trabajar... pero en Los Pinos, justo en el salón presidencial, donde, dijo, podría instalar una oficina. “El salón presidencial me parece bien, el que se tenía para los eventos, el López Mateos, yo creo que con eso es suficiente para poder trabajar ahí, una área de oficina quizá que veo que ahí han arreglado muchísimas zonas”, añadió.

¿Xóchitl Gálvez pactaría con narcotráficantes? Esto dijo

En el mismo evento, la abanderada fue cuestionada sobre si estaría dispuesta a negociar con narcotráficantes para pacificar a México, a lo que Xóchitl Gálvez dijo que tampoco y afirmó que AMLO sí tiene un pacto con capos.

“No es la única opción que hay, no es ni la guerra de Calderón, ni el pacto que tiene el actual presidente con los criminales, porque el actual presidente sí tiene un pacto con los criminales, de eso no hay duda”, agregó.

Ante esto, recalcó que ella aplicaría la ley “con mecanismos nuevos, empezando con policías fuertes a nivel local (...) Hay que hacer un trabajo en lo local, lo estatal y en temas de delincuencia organizada se tendrían que analizar temas más estratégicos, más de inteligencia”.