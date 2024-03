Xóchitl critica a AMLO por programa para venezolanos: ‘Inaceptable que ayude al régimen de Maduro’

“Farol de la calle, oscuridad de su casa”, fue la crítica de Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, al programa de ayuda para migrantes venezolanos anunciado el jueves 21 de marzo por el Gobierno de México.

“Por supuesto que toda mi solidaridad para el pueblo de Venezuela, pero me parece lamentable que hay gente en México que no tiene para pasar el día. ¿Por qué el presidente López Obrador no se preocupa por ellos?”, dijo en su ‘Conferencia de la Verdad’.

La abanderada de la oposición acusó al presidente López Obrador de ser una persona insensible al no asegurarse primero de cubrir las necesidades de los y las mexicanas.

“Ayudar al régimen de Maduro me parece inaceptable porque son venezolanos que tenían un empleo, una vida, un proyecto en Venezuela, y con sus políticas de autoritarismo, de alianza con el Ejército (de Maduro), los venezolanos han tenido que salir a buscar una mejor vida”, añadió.

¿De qué trata el programa ‘Vuelta a la Patria’?

Decenas de venezolanos siguen arribando a territorio nacional cruzando el Río Suchiate en Balsas, ya en territorio nacional la mayoría son trasladados por la Guardia Nacional a la Estación Migratoria Siglo XXI. (Damián Sánchez Jesús)

La canciller Alicia Bárcena presentó en la ‘mañanera’ del 21 de un marzo un programa mediante el cual el Gobierno de México proporcionará empleos y una paga total de 660 dólares a venezolanos que acepten regresar a su país de origen.

En el programa participan empresas mexicanas, como Grupo Bimbo y Fomento Económico Mexicano, y venezolanas como Polar y Petróleos de Venezuela, añadió. Estas compañías ofrecerán un sueldo mensual de 110 dólares como incentivo para regresar al país sudamericano.

“Acabamos de firmar un convenio con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, que se llama Vuelta a la Patria. Nosotros estamos mandando venezolanos de vuelta a su país porque realmente no podemos con estas cantidades, pero el presidente nos ha instruido que cada migrante que vamos retornando a Venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida”, detalló la canciller.

De acuerdo con Bárcena, el Gobierno de México ha logrado repatriar a “una cantidad muy importante” de venezolanos, y lo mismo se está haciendo con personas originarias de Guatemala y Honduras.

La secretaria de Relaciones Exteriores agregó que se está haciendo un convenio similar con Colombia y Ecuador, esto debido a que se ha observado un incremento de personas migrantes de esas naciones.

“El programa de atender las causas (...) en sus países de origen es un proyecto para apoyar a los retornados a que retornen y ya no vuelvan a migrar, se queden ahí, que les podamos ayudar”, destacó.

Elecciones en Venezuela 2024: ¿Quién será la rival de Nicolás Maduro?

María Corina Machado 'arropó' a Corina Yoris, como candidata opositora en Venezuela. (EFE)

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) perfiló este viernes a la historiadora Corina Yoris como candidata para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, en vista de la inhabilitación que impide competir a la líder antichavista Corina Machado.

La decisión “surgió del seno de la discusión de las fuerzas unitarias” y forma parte de un mecanismo acordado para hacer “frente a este obstáculo”, dijo Machado en referencia a su inhabilitación, ratificada en enero por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Entretanto, seguirá “recorriendo toda Venezuela” para llevar “fuerza y esperanza a cada rincón del país”, a la vez que continuará con su lucha contra la inhabilitación que le impide competir en elecciones por cargos públicos hasta 2036.