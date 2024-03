El discurso de Luis Donaldo Colosio previo a su homicidio: ‘Veo un México con hambre y sed de justicia’

Aquella tarde del 23 de marzo de 1994, Jesús Rodríguez alistaba su camioneta para llevar a su familia de vacaciones a Manzanillo, Colima. Mientras acomodaba las maletas, el hombre de 45 años escuchó una noticia de última hora que le hizo detener su trajín y escuchar atentamente la televisión.

Con apenas 9 años, José Manuel jugaba a narrar el ‘partido de futbol de su vida’ hasta que su mamá, María Magdalena Martín del Campo, y su abuelita, doña Susana Mondragón, lo callaron con un par de gritos. En Ecatepec, Estado de México, doña Yolanda Sánchez rompió en llanto durante su embarazo.

¿La razón? Luis Donaldo Colosio Murrieta, entonces candidato presidencial del PRI para las elecciones de 1994 en México, había sufrido un atentado durante su gira por Baja California.

¿Que sucedió en marzo de 1994 con Luis Donaldo Colosio Murrieta? Así se informó su asesinato

Enrique Quintana, vicepresidente y director general de El Financiero, recuerda que él estaba en la junta vespertina de Reforma, diario que encabezó, cuando “una persona entró para informar que alguien había golpeado con un palo al candidato presidencial y que lo había lesionado severamente”.

“No pasó mucho tiempo antes de conocerse que en realidad había recibido un balazo en la cabeza”, señala Quintana.

En televisión, Jacobo Zabludosky, el periodista principal de Televisa en aquellos años, interrumpió la transmisión habitual de la televisora para reportar los hechos. La vida del candidato presidencial priista pendía de un hilo. El padre de Luis Donaldo Colosio Riojas —actual candidato de Movimiento Ciudadano para el Senado en las elecciones 2024 en México, quien entonces era apenas un niño— había recibido el disparo al finalizar un mitin en Lomas Taurinas, de Tijuana.

Las imágenes de televisión se repetían una y otra vez. Luis Donaldo Colosio caminaba en medio de una multitud. Unos círculos rojos mostraban cómo el equipo de seguridad del candidato se dispersó ante el acoso de la gente. De pronto, Luis Donaldo Colosio se desvanecía entre el gentío. Todo mundo alrededor empezaba a correr y a gritar.

También se mostraban imágenes en vivo desde el hospital al que había sido trasladado el candidato presidencial priista.

“El país se conmocionó como no lo había hecho en tiempos recientes”, asegura Enrique Quintana. Ante la magnitud del ataque, otros dirigentes del PRI, partido en el poder, fueron escoltados por personal del Estado Mayor Presidencial hacia recintos seguros. “En ese momento no se sabía de lo que se trataba y no se descartó que hubiera otros atentados”, sostiene Enrique Quintana, en su columna para Bloomberg Businessweek.

¿Qué ocurrió en los días previos al asesinato de Luis Donaldo Colosio? Este es el contexto

El homicidio del candidato presidencial priista ocurrió después de varios días de crisis al interior del PRI por la elección del candidato presidencial. La tensión era entre Manuel Camacho Solis y Colosio.

“Hubo una grave crisis dentro del propio gobierno derivada del protagonismo de Manuel Camacho Solís, frustrado aspirante a la candidatura presidencial del PRI, que dejó la Secretaría de Relaciones Exteriores para convertirse en el negociador del gobierno frente al alzamiento (del EZLN). Eso lo habilitaba para aspirar nuevamente a la candidatura presidencial. Por varios meses hubo una grave tensión entre el candidato ya designado por el PRI, Luis Donaldo Colosio, y Manuel Camacho, que parecía no resignarse a la pérdida de la carrera por la Presidencia”, relata Quintana.

La tensión se relajó hasta el lunes 21 de marzo de 1994. Esa noche hubo un encuentro en la casa de Luis Martínez, a la que acudieron los dos aspirantes a Palacio Nacional. Camacho y Colosio acordaron que el primero expresaría su intención de no aspirar a la candidatura presidencial.

No obstante, el discurso de Luis Donaldo Colosio del 6 de marzo, en el que fue muy crítico hacia el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, alimentó las versiones sobre los posibles responsables del homicidio entre la sociedad mexicana.

“Hubo quienes achacaron la responsabilidad al propio presidente Salinas o la ‘nomenklatura’ de un poder priista que se sentía amenazado por los vientos de cambio que parecía traer el candidato Colosio” asevera Quintana.

¿De qué habla el discurso de Luis Donaldo Colosio del 6 de marzo? Estas son algunas frases

El asesinato de Luis Donaldo Colosio se perpetró el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana. (Cuartoscuro/Isaac Esquivel Monroy)

El candidato presidencial del PRI encabezó un evento para conmemorar el LXV Aniversario del PRI. Su discurso tuvo lugar en el Monumento a la Revolución, en el centro de la CDMX, entonces Distrito Federal.

Desde uno de los puntos emblemáticos de la Ciudad de México, Luis Donaldo Colosio lanzó una frase que será recordada hasta la eternidad.

“Veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales.”

Pero ahí no paró. Colosio se encendío aún más y soltó: “Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan. Ciudadanos que aún no tienen fincada en el futuro la derrota; son ciudadanos que tienen esperanza y que están dispuestos a sumar su esfuerzo para alcanzar el progreso.

“Yo veo un México convencido de que ésta es la hora de las respuestas; un México que exige soluciones. Los problemas que enfrentamos los podemos superar.

“Yo me propongo encabezar un gobierno para responderle a todos los mexicanos. El cambio con rumbo y con responsabilidad no puede esperar”.

‘Veo un México con hambre‘: El discurso completo de Luis Donaldo Colosio del 6 de marzo de 1994 en el Monumento a la Revolución

Este sábado 23 de marzo se cumplen 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Si bien, “no podemos imaginar el país que hubiéramos tenido en caso de que Colosio hubiera ganado la Presidencia de la República”, como asegura Enrique Quintana, el homicidio de Luis Donaldo Colosio conmocionó a México.

A continuación, te compartimos un video con el discurso completo de Luis Donaldo Colosio días antes de ser asesinado.

¿Dónde se encuentra la tumba de Luis Donaldo Colosio?

El Mausoleo de Luis Donaldo Colosio y de su esposa, Diana Laura Riojas, quien falleció en noviembre de 1994, a causa cáncer, se encuentra en Magdalena de Kino, Sonora.

“Además de una sala de estar en el nivel inferior, donde están sepultados los Colosio, el nivel superior cuenta con una estatua de bronce de Luis Donaldo y Diana Laura”, indica el sitio web del Mausoleo. Las paredes del lugar contienen citas del político priista asesinado.

Se decidió que los restos del excandidato presidencial fueran depositados en ese lugar, debido a que fue ahí donde nació el político.

¿Quién fue presidente en lugar de Colosio?

Tras el homicidio del Luis Donaldo Colosio, la dirigencia nacional de Partido Revolucionario Institucional (PRI) eligió a Ernesto Zedillo Ponce de León como candidato presidencial para las elecciones de 1994.

Al final de ese proceso electoral, Ernesto Zedillo llegó a la Presidencia de la República, luego de obtener el 48 por ciento de los votos, superando por amplia diferencia a su más cercano contendiente, el panista Diego Fernández de Ceballos, conocido como ‘El Jefe Diego’, quien obtuvo 25 por ciento de los sufragios.

El tercer puesto en las elecciones presidenciales de México en 1994 fue para Cuauhtémoc Cardenas, candidato del PRD, quien apenas reunió el 16.5 por ciento de los votos.