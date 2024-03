Muere Hilda Elisa, madre adoptiva de Luis Donaldo Colosio Riojas, por cáncer

Luis Donaldo Colosio Riojas se despidió este jueves 14 de marzo de su tía y madre adoptiva, Hilda Elisa Riojas quien falleció tras una batalla contra el cáncer.

“En el peor momento de mi vida me salvó la vida, se trata de mi madre, mi segunda madre, Hilda Elisa Riojas, hermana de mi mamá Diana Laura”, dijo el alcalde de Monterrey con licencia y aspirante al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, en un video en el que compartió un emotivo mensaje.

“Chiqui, como le gustaba que le dijeran, fue una persona que me enseñó siempre ese ejemplo de tomar las cosas de frente, de entrarle al quite, de no rajarse, de ir echado para adelante” comentó el hijo del ex candidato presidencial.

Colosio Riojas explicó que Hilda Elisa adquirió la responsabilidad de cuidar de él y de su hermana tras el fallecimiento de su madre Diana Laura Riojas, en noviembre de 1994, debido a complicaciones con el cáncer de páncreas que padecía y por el que estuvo hospitalizada cerca de un mes, previo a su muerte.

“Durante muchísimos años ella fue parte de esa nueva familia que nos recibió, que nos acogió y que nos permitió vivir una infancia relativamente normal”, mencionó el político de 38 años.

“El día de hoy tras una batalla con el cáncer, Chiqui ha partido a las estrellas”, agregó Colosio visiblemente conmovido.

El video fue grabado después de que se despidiera de ella y de realizar los trámites correspondientes para cremar su cuerpo.

“Te amo mamá, gracias por todo, por ese ejemplo de valentía, de coraje, de fuerza”, dijo antes de concluir su mensaje.

La muerte de su madre adoptiva ocurre semanas antes del aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fuera asesinado durante las campañas presidenciales de 1994.

En las últimas horas, diversas personalidades de la vida política de Nuevo León han manifestado sus condolencias a través de publicaciones en redes sociales.