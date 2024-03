INE avala candidatura de María Elena Ríos: ¿Quién es la saxofonista que quiere ser diputada de Morena?

Que bueno que lo asumes @mario_delgado, sinceramente no me sorprende la manera en cómo se conducen, pero conmigo se equivocaron y no voy a permitir que manchen mi nombre.



Ahora, #México sabe de tu propia voz que en @PartidoMorenaMx, están sumando a nuestros agresores como lo es… pic.twitter.com/5cCgQCwYP4