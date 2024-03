INE pone un ‘estate quieto’ a Samuel García: Pide que no promocione a Jorge Álvarez Máynez

El Instituto Nacional Electoral (INE) pidió este 11 de marzo a Samuel García, gobernador en Nuevo León, abstenerse de hacer promoción a Movimiento Ciudadano y a su candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez.

La petición se derivó de una queja del Partido Acción Nacional (PAN) que denunció al mandatario estatal por un video que subió a Instagram en el que hace promoción a MC.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó como improcedente la medida cautelar solicitada, dado que el video ya fue bajado de la red social. Sin embargo, a propuesta de la consejera Rita Bell, se aprobó el hacer un exhorto al gobernador para que respete la ley.

“No es la primera ocasión que, aunque es un acto consumado, de parte del gobernador existen posibles violaciones a las reglas establecidas. Todos los servidores públicos, de cualquier orden de gobierno deben de abstenerse de tener cualquier tipo de intervención en el tema electoral”, subrayó Bell.

¿Qué videos le ha bajado el INE a Samuel García?

El INE ya había ordenado antes a Samuel García retirar el video en el que ‘destapó' oficialmente a Álvarez Máynez como precandidato presidencial de MC.

“Los ilusos de la vieja política creyeron que nos habíamos quedado sin candidato. Que quedándonos sin Samuel, millones de jóvenes se quedarían sin esa propuesta fresca... Pues se equivocan, porque Samuel era el precandidato pero somos millones en este equipo. Así que hoy quiero decirles que entrego la estafeta a mi compadre Jorge Álvarez Máynez”, dijo en el video publicado el 9 de enero pasado.

El Instituto consideró que al haber regresado a su puesto de gobernador, Samuel García tiene que respetar el régimen que limita a los funcionarios públicos de los procesos electorales, por lo que consideró que su mensaje podría vulnerar los principios de neutralidad en la contienda.

Elecciones 2024: ¿Cuáles son las restricciones a los servidores públicos?

En septiembre del año pasado, el INE determinó las reglas a seguir a los servidores públicos, esto para evitar injerencia en el proceso electoral.

“En el terreno de lo ideal, el servicio público debería abandonar postulados ideológico-políticos porque la efectividad del aparato burocrático radica en la neutralidad, la equidad y el profesionalismo de su función”, señaló la consejera Dania Ravel.

“Todas las personas que decidieron forjar su carrera profesional en el servicio público, tienen la obligación de abstenerse de participar y de usar recursos públicos para tomar parte en una contienda electoral sea a favor o en contra de cualquier actor o actora política. Ello no les quita su carácter de ciudadanas y ciudadanos, sino que los circunscribe fuera de su labor profesional”, agregó.

Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a pedir la ayuda de los y las reporteras que llegan a sus conferencias matutinas en Palacio Nacional para no hacerle preguntas que puedan ser consideradas como violaciones al proceso electoral.

“Les pido cooperación por si hay un tema que no debemos de tocar, nosotros mismos nos autolimitemos, ya ustedes mismos me dicen si puedo o no puedo, pero ayúdenme para que no se dé ningún motivo, pero además que no violemos la normatividad”, dijo el 1 de marzo pasado.

Sin embargo, el primero en seguir su propio consejo fue el mismo mandatario: El pasado 6 de marzo, mientras defendía la Megafarmacia del Bienestar de las críticas, López Obrador aprovechó para hacer una mención burlona a la propuesta de Xóchitl Gálvez de crear una megacárcel para criminales de alto riesgo.

“Cuando hace poco decidimos hacer una megafarmacia para que no faltaran los medicamentos en ninguna parte del país, les molesto muchísimo y yo decía por qué tanta oposición, si no es una cárcel, no es una megacarcel, es una megafarmacia”, declaró.