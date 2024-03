Jorge Álvarez Máynez propone regular los vapeadores en México

El candidato presidencial mexicano del opositor Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, propuso este miércoles una academia nacional de mandos policíacos e impulsar la regulación de los vapeadores o cigarrillos electrónicos y la mariguana.

En un diálogo con estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el aspirante consideró necesario intervenir en los ministerios públicos, dotar de capacidades a los policías, y aplicar tecnología en acciones que faciliten presentar una denuncia.

Candidato de MC propone crear una academia nacional para policías

El candidato dijo que se requiere más la creación de una academia nacional de policías en lugar de una “carcelota”, en referencia a la “megacárcel” que propuso su rival Xóchitl Gálvez, también de la oposición.

“Si tú entras a la Policía sin ningún conocimiento previo, el curso para ser policía dura seis semanas, hay que tener una academia nacional de mandos policíacos que establezca realmente una formación en la materia”, detalló.

Álvarez Máynez insistió en que debe reformarse el modelo prohibicionista del país en materia de drogas como el cannabis, pues distraen a las Fuerzas Armadas.

“No necesitamos que el Ejército esté quemando sembradíos de mariguana y no necesitamos precisamente las cárceles”, comentó.

“Es falso que el delito sea fumar mariguana, yo me puedo fumar un ‘churro’ en la tribuna de la Cámara de Diputados, del Senado, en el Zócalo y les aseguro que no voy a pisar la cárcel porque hay amparos, porque hay fianzas, porque hay palancas, porque hay mordidas, las personas tenemos en México una desigualdad de oportunidades”, lamentó.

En este sentido, el diputado con licencia pidió debatir la prisión preventiva oficiosa, al subrayar que 100 mil personas en México están en la cárcel sin una sentencia, de los que 60 por ciento son por posesión de cantidades pequeñas de mariguana.

Esto dijo Álvarez Máynez sobre la regulación de vapeadores

Asimismo, sostuvo que la regulación debe extenderse a los vapeadores, que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca prohibir con una reforma constitucional.

Argumentó que los mexicanos acceden a productos que entran al país de contrabando y no están regulados por las autoridades sanitarias.

“Están a la venta aquí, podríamos ir en un radio de un kilómetro y encontrar quién nos venda un vapeador. Prohibir no es solución, regular es lo que le corresponde al Estado”, justificó.

Incluso, destacó que el Gobierno podría “cobrar impuestos de esas sustancias que se trafican hoy ilegalmente en México y que podrían regularse”.

“Porque si tú no subes la recaudación fiscal jamás vas a poder hacer un sistema de salud digno, un sistema de educación digno”, concluyó.

Álvarez Máynez, quien está en tercer lugar en las encuestas, competirá el 2 de junio contra la también opositora Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, y Claudia Sheinbaum, de la alianza oficialista Sigamos Haciendo Historia, actual líder en los sondeos.

¿Quién es Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano?

Jorge Álvarez Máynez fue el candidato que más tarde se subió a la contienda presidencial.

El ahora candidato Jorge Álvarez Máynez se registró como candidato apenas el 10 de enero. Antes de eso, Movimiento Ciudadano había considerado al gobernador Samuel García para abanderar al partido en las elecciones presidenciales.

Tras su registro, Álvarez Máynez reconoció que ocho de cada 10 mexicanos no lo conocen. Aunque admitió que era una desventaja, consideró que podía remontar durante el periodo de campañas.

“Ocho de cada 10 mexicanos no me conoce, tenemos una ventaja, ocho de cada 10 mexicanos ya conocen a Movimiento Ciudadano, yo le he apostado muchísimo a un proyecto colectivo”, sostuvo el pasado enero.

Álvarez Máynez ha sido diputado federal y coordinador de la bancada de MC en la Cámara baja.

Nació en Zacatecas, en julio de 1985. Estudió la licenciatura de Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Oriente (ITESO). También hizo una maestría en Administración Pública en el Tec de Monterrey, así como otra en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell.

La carrera política de Jorge Álvarez comenzó en 2004, cuando fue regidor de la capital de Zacatecas. Para el 2010 se convirtió en diputado en el Congreso de Zacatecas y en 2015 se integró como diputado federal.

Con información de AP.