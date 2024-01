¿Él sí es ‘El Nuevo’? Álvarez Máynez admite que 8 de cada 10 mexicanos ‘no me conocen’

Jorge Álvarez Máynez, precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de México, reconoció este jueves 11 de enero que tiene una enorme desventaja frente a sus dos contrincantes: que “ocho de cada 10 mexicanos no me conocen”.

“Sí es una desventaja, pero México tiene una de las campañas presidenciales más largas del mundo, por ejemplo, dura dos veces más de la que dura España, lo que dura la de Francia”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Por ello, Álvarez Máynez admitió que aunque es el precandidato presidencial menos reconocido por la población, representar a Movimiento Ciudadano le favorecerá porque es uno de los partidos más populares en el país.

“Ocho de cada 10 mexicanos no me conoce, tenemos una ventaja, ocho de cada 10 mexicanos ya conocen a Movimiento Ciudadano, yo le he apostado muchísimo a un proyecto colectivo”, sostuvo.

Su esperanza, dijo, es esperar a que inicien las campañas presidenciales para enfrentar, cara a cara, a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez para que, de esta forma, logre repuntar en las encuestas y los mexicanos lo comparen con sus contrincantes.

“Las personas están poco atentas a lo que está pasando con las precampañas, creo que eso tiene que ver con un déficit que hay en la clase política mexicana y yo confío que a partir de marzo, en la contienda presidencial, cuando hayan tres campañas, cuando haya spots, debates (…) la gente va a comparar y yo aspiro que esa comparación me favorezca“, dijo.

Incluso, remarcó que aún la población mexicana no tiene claro que hay elecciones en junio, “la inmensa mayoría de la gente todavía no está al pendiente de las precampañas, este derroche, este despilfarro, también genera esa afección política de las personas”.

Seguiré buscando a Alfaro para dialogar: Álvarez Máynez

Luego de que Enrique Alfaro criticara la precandidatura de Jorge Álvarez Máynez, el ahora abanderado de Movimiento Ciudadano confesó que ha buscado en varias ocasiones al gobernador de Jalisco para dialogar, pero no ha obtenido respuesta.

Por esta razón, dijo, seguirá insistiendo hasta dialogar con él, ya que ha colaborado en varios proyectos políticos con Alfaro y lo respeta.