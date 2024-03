¿Y la planta de Tesla, Samuel? Gigafactory no arranca construcción pese a promesa del ‘góber’

“Nos vemos de este domingo al otro (3 de marzo) en Terralta porque iniciamos la construcción de Tesla. Ya arranca y llegará mucha inversión, mucho desarrollo, mucha derrama”, fueron las palabras del gobernador de Nuevo León, Samuel García, durante una visita al municipio de Santa Catarina, en febrero.

Sin embargo, el domingo 3 de marzo llegó y nadie acudió a la cita en los terrenos donde se construirá la planta de la compañía de Elon Musk porque no se llevó a cabo ningún evento de arranque de obras.

Este mes se cumplió un año del anuncio de la construcción de la gigafactory en Santa Catarina, ubicada a poco más de 20 kilómetros de Monterrey.

En aquel entonces Samuel García había dicho que la fábrica de autos seria construida en tiempo récord, sin embargo pasaron los meses y en ese terreno ubicado en las inmediaciones de la carretera a Saltillo no muestra ningún avance.

Hace unos días, García Sepúlveda había ‘presumido’ que los trabajos en la zona tenían que ver con la construcción de la fábrica de Tesla... aunque después se precisó que eran trabajos de infraestructura del gobierno de Nuevo León, los cuales fueron solicitados por la empresa propiedad de Elon Musk.

El único evento en el que participó el gobernador García durante el domingo 3 de marzo fue el arranque de un nuevo edificio de Fuerza Civil, ubicado en la avenida Morones Prieto en Monterrey.

En su discurso, acusó al PRI de querer apropiarse del terreno donde ahora se instalará el edificio de la corporación policiaca y adelantó que llegarán más refuerzos del Ejército a Nuevo León... Pero de la planta de Tesla no dijo nada.

Al término del evento, el gobernador se retiró sin mayor aspavientos y sin dar entrevistas bajo el argumento de la veda electoral. García, ya ha manifestado su urgencia a Tesla de que dé señales de avance en Nuevo León.

“Les pedí que ya a más tardar marzo viniera ya Tesla a hacer un anuncio de primera piedra, y no me dijeron que no... Así que espero que muy pronto, en menos de un mes, venga la compañía”, señaló el pasado 15 de febrero.

Samuel García vs. Pemex

Samuel García García dijo que este año enviará una iniciativa para que Nuevo León pueda intervenir en empresas nacionales si son contaminantes. (Cuartoscuro y wikimedia)

Ese no es el único ‘inconveniente’ de Samuel García durante estos días: La semana pasada, el Gobierno de Nuevo León subió la intensidad de la ‘pelea’ que tiene con Petróleos Mexicanos (Pemex) al clausurar su planta en Cadereyta.

La Secretaría de Medio Ambiente del estado acusa a la planta de ‘envenenar’ a Monterrey. Según sus estimados, 90 por ciento del dióxido de azufre que se esparce por la Zona Metropolitana de la capital del estado provienen de las instalaciones de la petrolera.

Alfonso Martínez Muñoz, titular de la dependencia, presentó fotografías de lo que, aseguró, son las emisiones que lanza la refinería de Cadereyta durante su operación y que terminan por empeorar la calidad del aire de Monterrey.

“En el sitio se detectaron emisiones ostensibles de contaminación atmosférica de una de las chimeneas, motivo por el cual con fundamento en el artículo 230 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, así como a los principios propersona, pronatura y precautorio, se dictó una suspensión temporal parcial para suspender los equipos que estaban generando las emisiones contaminantes”, indicó el informe presentado por las autoridades el viernes pasado.

Aunque aún no pone la primera piedra, la llegada de Tesla a Nuevo León aceleró el arribo de proveedores automotrices y de autopartes. Con cifras a enero de la Secretaría de Economía de Nuevo León, se han concretado inversiones de más de 4 mil 500 empresas del sector, incluyendo a Tesla, Quanta, Brembo, Navistar, Forvia, AGP, entre los más de 100 proveedores de la firma de Elon Musk.