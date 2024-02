¡Ya hay fecha para la planta en Tesla en Nuevo León! Esto reveló Samuel García

A casi un año de haberse anunciado la construcción de la gigafactory de Tesla en Santa Catarina, el gobernador de Nuevo León Samuel García le puso fecha al arranque de la construcción.

Durante la inauguración de una obra recreativa en la zona del parque ecológico La Huasteca, ubicada al interior de dicha localidad, García Sepúlveda anunció que dentro de unas semanas comenzarían los primeros trabajos.

“Nos vemos de este domingo al otro en Terralta porque iniciamos la construcción de Tesla. Tesla ya arranca el domingo y llegará mucha inversión, mucho desarrollo, mucha derrama”, dijo el gobernador.

Fue el 1 de marzo de 2023, cuando la empresa propiedad del multimillonario Elon Musk confirm ó que la planta donde se fabricarán autos eléctricos se instalaría en Santa Catarina, una ciudad ubicada a unos 20 kilómetros de Monterrey.

El predio donde se instalará la planta se sitúa en los alrededores de la carretera Monterrey-Saltillo, considerado como punto estratégico por su conectividad hacia otras ciudades del noreste de México y la frontera con Estados Unidos.

Sin embargo, al paso de los meses y ante el nulo avance de la gigafactory, surgieron especulaciones sobre una posible cancelación de Tesla, por lo que en octubre del año pasado el gobierno de Nuevo León aseguró que la empresa les había solicitado la construcción de infraestructura energética, hídrica, vial y ferroviaria para entonces dar el paso de la construcción de la planta.

¿Cuándo empiezan a construir la planta en Tesla en Nuevo León?

Este viernes, el gobernador Samuel García, reveló sin profundizar en detalles, que el día 3 de marzo arrancarían los trabajos de construcción de Tesla.

Sin embargo, fuentes cercanas al tema indicaron que el próximo evento será para dar inicio a los trabajos que la armadora pidió al estado para poder arrancar con la gigafactory. Incluso el pasado 15 de febrero, García Sepúlveda dijo que se había puesto en contacto con la empresa.

“Les pedí que ya a más tardar marzo viniera ya Tesla a hacer un anuncio de primera piedra, y no me dijeron que no, así que espero que muy pronto, en menos de un mes, venga la compañía”, señaló.

Se informó que para el próximo evento se podría contar con la presencia de representantes de Tesla.