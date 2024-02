La marca china Neta Auto entra al mercado mexicano con tres modelos eléctricos

La startup china Neta Auto anunció el arranque de operaciones en México con la introducción de tres vehículos eléctricos para competir en el mercado nacional, en medio de una ola de marcas chinas que compiten por el liderazgo en el país.

La startup ha acelerado su crecimiento a nivel mundial con la venta de más de 150 mil vehículos en 2022 y ha logrado hacer Mercado en países como Tailandia, Indonesia, Jordania, Vietnam, Malasia y Costa Rica. La compañía detalló que con el crecimiento reciente de la venta de autos eléctricos en el país, México podría convertirse en un punto estratégico para Neta Auto.

En ese sentido, la empresa iniciará la comercialización de tres vehículos 100 por ciento eléctricos: el Neta GT un auto deportivo, la SUV subcompacta Neta U y el Neta Aya, un SUV compacto, con los que la compañía busca ganar terreno en la preferencia de los mexicanos.

“México está en camino de convertirse en el centro de la electromovilidad en América Latina y nuestra llegada al mercado nacional con la introducción de tres modelos excepcionales marcará el inicio de una nueva era en la movilidad eléctrica”, señaló Nick Cheng, gerente comercial de Neta Auto México.

Por su parte, Leo Chen, presidente de Neta Internacional, agregó que la ofensiva de productos de la compañía en México ofrece una movilidad eléctrica inteligente y asequible para los usuarios, para satisfacer las demandas actuales del mercado.

Neta Auto forma parte del grupo internacional Hozon New Energy Automobile Co. Ltd. La startup china cubre actualmente cuatro países y 8 ciudades, con una inversión de casi 2.8 millones de dólares a nivel global. La compañía confía en crecer en México con el auge de los autos eléctricos.