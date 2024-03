¿'Mañaneras’ o clases de Historia? Así es como AMLO evitará hablar de temas electorales

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza su conferencia matutina de este viernes 1 de marzo desde Palacio Nacional, donde propuso analizar momentos clave en la historia de México para evitar tocar temas electorales durante el periodo de veda.

¿Qué pasó en la ‘mañanera’ de AMLO de hoy 1 de marzo?

López Obrador inició la conferencia pidiendo a los periodistas presentes, evitar abordar temas electorales dado el inicio de periodo de campañas este 1 de marzo.

“Les pido cooperación por si hay un tema que no debemos de tocar, nosotros mismos nos autolimitemos, ya ustedes mismos me dicen si puedo o no puedo, pero ayúdenme para que no se dé ningún motivo, pero además que no violemos la normatividad”, advirtió.

La temporada de campañas finalizará hasta el 29 de mayo. Durante este periodo y hasta la conclusión de la jornada electoral el próximo 2 de junio, está prohibida la propaganda gubernamental, así como actos oficiales que ayuden a promover a cualquier candidato, partido o coalición.

¿Cómo evitará AMLO sanciones durante la temporada de campañas electorales?

Para eludir las sanciones en materia electoral durante el periodo de veda, López Obrador propuso analizar periodos clave en la historia de México a partir de la lectura de su nuevo libro ¡Gracias!, durante las conferencias matutinas.

“¿Saben lo que vamos a hacer? Estaba yo pensando, vamos a ir leyendo, les voy a leer si no les aburre, algunos capítulos del libro, pero históricos”, dijo el mandatario y señaló que le gustaría hablar de personajes como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas.

Sobre los periodos históricos, le interesa el Movimiento de Reforma, El Triunfo de la República, la República Restaurada, el gobierno de Francisco I. Madero, entre otros.

AMLO envía pésame a familiares de militares asesinados en Tepalcatepec, Michoacán

López Obrador lamentó el ataque de sicarios en Tepalcatepec, Michoacán, que dejó al menos cuatro militares muertos y envió el pésame a sus familiares.

“Lamentamos mucho este crimen, fue en Tierra Caliente en Aguililla, en una comunidad, se enteraron de un campamento, fueron al campamento hasta donde pudieron llegar, lo hicieron en vehículos, luego caminaron, pero de regreso ya no tomaron el mismo camino, sino otro y ahí en la maleza había una trampa, un explosivo y venían juntos y por esa explosión ahí mismo falleció un militar y luego heridos, los atendieron, pero no pudieron salvarlos, muy lamentable”, detalló.

Los hechos se registraron sobre el camino de terracería que comunica a la comunidad Loma Blanca a Terranatillo-Montoso. De acuerdo con reportes preliminares, soldados transitaban en vehículos cuando estalló una mina terrestre, muriendo dos.

La Fiscalía estatal fue consultada por este medio, pero no presentó la información sobre las personas lesionadas.

Una vez cometida la agresión, los integrantes del crimen organizado huyeron con rumbo aún desconocido. Fuentes policiales consultadas, revelaron que las fuerzas del orden no lograron detener a los sicarios.

“Mando mi pésame a sus familiares, están siendo ya atendidos, eso es lo que tiene que enfrentar el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, las fuerzas armadas”, sostuvo el presidente.

