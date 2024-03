Caso Ayotzinapa: ¿Quiénes son los 2 agentes de la FGR que desaparecieron?

Dos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) desaparecieron mientras se dirigían al estado de Guerrero a investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, informó este martes el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Sí existen estas personas desaparecidas, es un hombre y una mujer de la Fiscalía General que están trabajando en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa y desaparecieron y ya se está llevando a cabo la búsqueda”, expresó el mandatario en su conferencia matutina.

La última vez que vieron a los agentes fue el domingo pasado en Cuernavaca, capital del estado de Morelos, donde la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas difundió las fichas informativas de Suay Kassandra Domínguez y Enrique Linares.

Suay Domínguez Pastrana, agente de la FGR, desapareció junto a su compañero. (Fiscalía de Morelos)

Aunque algunos medios reportaron que los oficiales investigarían el homicidio de Yanqui Kothan Gómez, estudiante de la normal de Ayotzinapa asesinado la semana pasada en un retén de la Policía de Guerrero, López Obrador comentó que indagaban el caso de los 43 jóvenes de esa escuela que desaparecieron en septiembre de 2014.

“Esto (ocurre), debe saberse, en el marco de los trabajos que se han intensificado para buscar a los jóvenes”, manifestó el presidente.

“Y espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jóvenes y estén obstaculizando. Como saben que estamos trabajando y vamos avanzando, quieren impedir que sigamos avanzando. No lo van a lograr”, agregó.

¿Quiénes son Suay Domínguez y Enrique Linares?

Enrique Linares, agente de la FGR desaparecido. (Fiscalía de Morelos)

La Fiscalía de Morelos ha difundido las fichas de la desaparición de Suay Kassandra Domínguez y Enrique Linares Ríos.

Suay Domínguez tiene 30 años y, de acuerdo con su ficha, mide 1.55 metros de altura. También se describen los tatuajes que tiene como señas particulares.

En tanto, Enrique Ríos tiene 41 años. Mide 1.75 metros y también tiene tatuajes, que se describen en su ficha de búsqueda.

El caso Ayotzinapa: a casi 10 años de la desaparición de los 43 normalistas

El próximo mes de septiembre, se cumplirán 10 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, uno de los casos de violación de los derechos humanos más fuertes y recientes en México.

La tensión se ha elevado entre López Obrador y las familias y estudiantes de Ayotzinapa, quienes protestan porque el presidente no ha cumplido su promesa de resolver el caso aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

Los estudiantes de Ayotzinapa derribaron el miércoles pasado una puerta del Palacio Nacional para exigir justicia a López Obrador, a quien acusan de proteger a militares involucrados, mientras él estaba adentro.

México vive una crisis de desaparecidos con más de 100 mil personas no localizadas desde que hay registro, según el censo oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) que López Obrador pretende modificar.