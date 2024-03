‘Que venga a Tamaulipas a proponerlo’: Gobernador lanza reto a Xóchitl Gálvez sobre refinería

El gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, rechazó las pretensiones de la candidata Xóchitl Galvez, de cerrar dos refinerías de llegar a la Presidencia, entre ellas la Francisco I. Madero en el sur de la entidad, señalando que se trata de expresiones sin sustento que buscan un impacto electoral.

“No estamos de acuerdo en esas expresiones sin sustento en las que nada más vemos un fondo nuevamente al modelo neoliberal y de volver a entregar a nuestro país en algo tan sustantivo como es nuestra reserva energética y el manejo de la energía por nuestra nación”, señaló el mandatario.

Las declaraciones del mandatario morenista se suman a las realizadas, el domingo 10 de marzo, por el alcalde panista de Cadereyta, Cosme Leal Cantú, quien advirtió que no le temblará la mano para defender la refinería de los políticos.

La candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México hizo el compromiso para el cierre de las refinerías Francisco I. Madero y Cadereyta en los primeros seis meses de su llegada a la Presidencia.

“Como alcalde de Cadereyta a mí no me tiembla la mano: voy a defender nuestra refinería contra todos los políticos, independientemente del partido que sean, cuando estos quieran afectar la fuente de ingresos de miles de familias jimenences”, dijo en su cuenta de Facebook.

“Aunque a algunos les da miedo confrontar al gobernador por ser de su mismo partido, a mí no me tiembla la mano y lo he demostrado”, agregando que no se dejará ni del gobernador o candidato que quiera usar el sustento de las familias jimenenses para sacar provecho electoral.

“Estamos a favor de la modernización y de la instalación de filtros, pero nunca de la reubicación ni de la clausura. Estamos listos para defender nuestra Refinería, tanto jurídicamente como con el uso de la fuerza pública si fuera necesario”.

El gobernador de Tamaulipas dijo que la refinería Francisco I. Madero, ubicada en Ciudad Madero, es patrimonio, no sólo económico, ya que genera empleos, “sino también en su integración por más de 100 años a los principios culturales e históricos de una región tan importante valiosa en nuestra entidad y que ha contribuido en forma sustancial en el desarrollo económico de nuestro país”.

En entrevista, el mandatario estatal explicó que es tiempo de estar cuidando las cuestiones estratégicas en el desarrollo nacional, como sería la alimentación, la cuestión energética, eléctrica y refinados.

“Se ha hecho un gran esfuerzo para que esta refinería Francisco I. Madero siga teniendo una gran capacidad de refinación que se ha incrementado, la última cifra que tengo es que ya andábamos alrededor de los 160 mil barriles de crudo que se procesan diariamente en diésel y gasolina”.

¿Por qué es importante la refinería de Madero?

Recordó que, además, la ubicación del centro refinador es estratégico para el corredor petroquímico que se ha desarrollado a lo largo de la zona sur y contribuyen al desarrollo económico, y “cerrarla”, como lo planteó la candidata, “vendría en detrimento de la vocación de desarrollo energético, debemos aprovechar.

Señaló que ese tipo de expresiones solo buscan tener un impacto electoral, por lo que retó a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, “que nos lo venga a plantear a los tamaulipecos por su gira”, señaló.