Normalista de Ayotzinapa asesinado: ¿Qué sabemos del policía que lo mató y se dio a la fuga?

El policía señalado de haber presuntamente disparado y asesinado a Yanqui Kothan, normalista de Ayotzinapa, se escapó de las instalaciones en donde estaba bajo arresto administrativo, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador este 12 de marzo.

El mandatario agregó que el policía (cuya identidad no se conoce) estaba “en tránsito” de ser entregado por las autoridades de Guerrero a persona de la Fiscalía General de la República (FGR) que ya atrajo el caso.

“Ayer, el presunto responsable del asesinato del joven de la normal de Ayotzinapa se fugó, y se está haciendo la investigación, desde luego la búsqueda y se van a fincar responsabilidades”, declaró en la ‘mañanera’ de este martes.

¿Dónde estaba custodiado el policía señalado por el asesinato de Yanqui Kothan?

#EnLaMañanera | #AMLO confirmó la desaparición de dos funcionarios de la Fiscalía General (@FGRMexico) en #Guerrero; se trata de peritos que ayudarían en la investigación del asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez, cuyo presunto responsable, además, se dio a la fuga. pic.twitter.com/pDKU3Ze1Ev — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) March 12, 2024

López Obrador comentó que el policía estaba “en un arresto domiciliario” en Chilpancingo pues, agregó, “ya se había dado la instrucción de que se le arraigara (porque) se estaba esperando la orden de aprehensión, pero le avisaron o decidió fugarse”.

“No se cumplieron los protocolos y se está haciendo la investigación”, criticó el titular del Ejecutivo. En su conferencia del 11 de marzo, el mandatario afirmó que el caso se investigaba como abuso de autoridad pues el joven Yanqui Kothan no realizó ningún disparo.

“Envío mi pésame a los familiares de este joven normalista de Ayotzinapa, a sus amigos y no vamos a permitir la impunidad, se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables, no permitimos la impunidad y me dolió muchísimo, me duele mucho”, declaró.

¿De qué delito se acusa al policía?

Tras el asesinato, el Gobierno de México dio a conocer que el caso sería atraído por la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero. dependencia que afirmó que “se tienen indicios suficientes” de la existencia de delitos de violación a los derechos humanos.

Según el primer reporte de la policía de Guerrero, el homicidio de Yanqui Kothan ocurrió tras un intercambio de disparos, luego de que uniformados de la policía estatal pidieron detener la unidad en la que viajaba el normalista por reporte de robo.

Los policías aseguraron que en el vehículo había bebidas alcohólicas, drogas y un arma corta, señalamientos rechazados por la familia del normalista. De acuerdo con las autoridades, el policía será imputado por homicidio doloso.

Normalistas protestan en la Fiscalía de Guerrero

Elementos de la Guardia Nacional quedaron lesionados. (Rosario García)

Normalistas de Ayotzinapa lanzaron petardos a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) después de la revelación que hizo el presidente López Obrador en su ‘mañanera’ de este martes.

Los estudiantes llegaron a bordo de varios autobuses a las instalaciones ubicadas en la colonia El Potrerito, y quemaron y vandalizaron al menos 10 vehículos oficiales. Policías de la Guardia Nacional que resguardaban el inmueble resultaron lesionados.

A la Fiscalía de Guerrero llegaron policías estatales para sofocar el fuego, además de paramédicos de Cruz Roja y trabajadores de Protección Civil.

Con información de Rosario García y David Saúl Vela