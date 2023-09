Caso Ayotzinapa: ¿Por qué hay tensión entre las familias de normalistas y el Gobierno de AMLO?

México conmemora este martes el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, uno de los casos de violación de derechos humanos que más ha conmovido al país, en medio de fricciones entre el gobierno mexicano y las familias de los jóvenes que denunciaron trabas del Ejército en el esclarecimiento del caso.

Las divergencias se profundizaron en las últimas horas luego de que los parientes de los estudiantes se negaran a recibir de manos de las autoridades una serie de grabaciones y documentos, alegando que no incluían unos archivos del Ejército que habían solicitado desde hace meses.

Desde el año pasado las investigaciones del caso entraron en una crisis luego de la renuncia del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, la cancelación de varias órdenes de captura de presuntos implicados en el proceso y los cuestionamientos que realizó un grupo de expertos a algunas evidencias que se utilizaron para armar un informe que en 2022 concluía que los cuerpos de los estudiantes fueron incinerados y arrojados a un río.

Tras la desaparición de los jóvenes en 2014 en la localidad sureña de Iguala, estado de Guerrero, solo se han recuperado restos de tres estudiantes.

Por el caso han sido detenidos una docena de militares y el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien fue vinculado a proceso el año pasado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

Para conmemorar el noveno aniversario de la desaparición de los estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, sus familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos convocaron este martes una marcha en el centro de la capital mexicana que culminará en la plaza del Zócalo frente al Palacio de gobierno.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes, acusó el lunes al subsecretario de Gobernación y jefe de una comisión gubernamental que investiga el caso, Alejandro Encinas, de emplear una narrativa que se acerca más “a la verdad histórica” que se utilizó en el sexenio pasado para alegar que los 43 jóvenes fueron amontonados por criminales en un basurero e incinerados y sus restos fueron arrojados en bolsas en un río.

La postura de los familiares fue objetada este martes por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han entregado todo el material, y ordenó la publicación en las redes sociales del gobierno los recientes informes y grabaciones del caso.

“Creo que exageró o se confundió porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad”, dijo el mandatario mexicano al rechazar las afirmaciones de Rosales, y ratificó que durante el año que le resta de mandato se seguirá trabajando para localizar a los 43 estudiantes que desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre del 2014.

Por medidas de seguridad, las autoridades colocaron vallas de metal en los alrededores del Palacio Nacional para evitar posibles daños a la edificación histórica por parte de los manifestantes.

La crisis sobre la investigación del caso se profundizó a mediados de este año con la salida del país del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desde el 2015 asumió las investigaciones del caso.

Poco antes culminar sus labores, los expertos denunciaron que el Ejército mexicano aportó datos falsos, movió documentación para evitar su rastreo y ocultó evidencia del caso.

Entre los militares detenidos están el general retirado José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel.

El caso de Ayotzinapa se convirtió en todo un símbolo en un país con más de 110 mil personas desaparecidas y donde todavía imperan altos niveles de impunidad, corrupción y violencia.

Los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos mantienen un plantón desde el pasado jueves frente a la entrada 1 del Campo Militar 1 en Naucalpan, donde se concentra la información de todos los batallones del país.

AMLO admite que hay ‘diferencias’ con las familias de ls 43 estudiantes

Este martes, el presidente López Obrador admitió que tiene “diferencias” con las familias de los 43 normalistas desaparecidos, en relación con el rol del Ejército en el caso.

“Tenemos diferencias, ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho en esclarecer el lamentable caso de Ayotzinapa”, afirmó el presidente en una nueva defensa a las Fuerzas Armadas, que participaron en los hechos y han sido señaladas por obstruir la investigación.

Por este tipo de declaraciones, las familias de los estudiantes de Ayotzinapa denuncian que el presidente encubre al Ejército.

“Es la (información) que tenemos hasta ahora, no hay más, si ellos consideran que existe información que estamos ocultando, yo les digo: no es cierto. Así de claro”, apuntó López Obrador.

Con información de EFE.