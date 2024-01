‘Aunque no hablo de corrido’: AMLO se estrena como ‘tiktoker’ con este video

El presidente Andrés Manuel López Obrador se subió al tren de Tiktok y esta semana estrenó su cuenta en la red social que es frecuentada por jóvenes, según reveló la mañana de este martes 9 de enero.

“A veces subo videos en las redes, me comunico con muchos ciudadanos, con muchas personas, y no podía haber estado presente en una red que la ven bastante los jóvenes, como no hablo de corrido, y ahí son mensajes cortos, pues no había participado”, expresó en su conferencia matutina.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano informó que su primer video sería dedicado a la diputada trans Selma Luévano, con el objetivo de disculparse por referirse a ella como “hombre vestido de mujer”.

“Quiero iniciar en Tiktok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer, y yo hablé de que era un hombre vestido de mujer. Yo soy muy respetuoso, y creo en la libertad, la gente debe asumirse como se identifique”, expresó en su mañanera.

Además, AMLO resaltó que para él el amor no tiene distinción de género: “Si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo, es como la libertad, entonces ofrecer una disculpa y enviarle un abrazo a esta compañera”.

Sin embargo, López Obrador abrió la cuenta en TikTok desde el pasado domingo, cuando realizó su primera publicación sobre la refinería de Dos Bocas en Tabasco y no con la apertura de la disculpa a Luévano como informó esta mañana.

Desde que anunció hoy en sus otras redes sociales que ya estaría en Tiktok y, en una hora su cuenta pasó de casi 200 seguidores a más de 4 mil 700, de acuerdo con un monitoreo de El Financiero.

AMLO promete a trabajadores recibir lo mismo que ganan al jubilarse

El Gobierno Federal analizará la cuota que debe aportar para que las y los trabajadores reciban una pensión de jubilación igual al sueldo que reciben en activo, una medida que formará parte de la reforma de pensiones que lanzará el presidente antes de terminar su sexenio.

“Lo que vamos a hacer es un análisis, una corrida para ver cuánto necesitamos, y que el gobierno ayude, que nos pongamos de acuerdo también con el sector privado, de entrada como no va a tener efectos tan drásticos la reforma, esto va a pegar fuerte a partir del sexenio próximo”, adelantó.

Con esto se buscará que los trabajadores reciban su sueldo completo al momento de jubilarse y no solo la mitad como sucede actualmente. Cuestionado sobre si la medida implicará la desaparición de las Afores, el mandatario aseguró que no, aunque afirmó que el gobierno también podría asumir la labor de administrar el ahorro de los trabajadores.