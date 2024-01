AMLO asegura que ‘medios magnifican’ la escalada de violencia del país

"Me están preguntando qué pasó, ya hay hasta un comunicado de la fiscalía, pero eso no se toma en cuenta”, puntualizó López Obrador. [Fotografía. Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro]

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que los medios de comunicación hayan dado amplia difusión al asesinato de 30 personas con drones en Guerrero.

“Lo de Guerrero, los 30 fallecidos con drones, todo el fin de semana, tomándole la declaración a un sacerdote, a un defensor de derechos humanos, pero Radio Fórmula todo el día”, dijo.

El mandatario incluso se quejó porque en la gira por Veracruz del domingo, un reportero le haya cuestionado del tema.

El hecho ocurrió el viernes, en el municipio Heliodoro Castillo, donde presuntos integrantes de La Familia Michoacana atacaron a pobladores con drones explosivos.

“Es magnificar todo lo que tiene que ver con la violencia, ya nada más les queda eso. Por algo será, están desesperados. Me están preguntando qué pasó, ya hay hasta un comunicado de la fiscalía, pero eso no se toma en cuenta”.

De igual forma, criticó que al arranque de año se hayan dado otra campañas en su contra.

“Al inicio del mes desataron toda una campaña los adversarios, los conservadores, para hacer creer que se había decretado un gasolinazo y se involucraron personalidades famosas del bloque conservador y hablaron que la gasolina costaba 30 pesos el litro, 28 o 30 pesos el litro, y en todos los medios de manipulación, que no de información, con honrosas excepciones, para que no se sientan ofendidos, porque hay afortunadamente una presa honesta en el país, minoritaria, pero excepcional, de primer orden”.

Al respecto, David Aguilar, procurador federal del Consumidor, indicó que contrario a esa campaña “arrancamos muy bien, pues los precios promedio se mantienen”.

Reportó que la gasolina regular está en 22.47 pesos y en 24.4 la Premium. Sin embargo, el Ejecutivo federal consideró que estas campañas no funcionan. “No tiene efecto, toda la guerra sucia de ahora no ha funcionado, porque la gente nos tiene confianza, y les agradecemos mucho el que confíen en nosotros, con el principio, con el juramento de no mentir, no robar, no traicionar”.

“Por eso no avanzan en su afán de afectar al gobierno de la transformación, no pueden, y cada vez enseñan más el cobre”.

“A lo mejor pensaron que si me atacaban a mí afectaban todo el movimiento”, expresó.