Subsidio a pago de la luz se extiende hasta octubre: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina este jueves 31 de agosto de 2023 desde Palacio Nacional.

¿Qué sucedió en la ‘mañanera’ de hoy 31 de agosto?

Guardia de Texas que disparó a migrante fue suspendido temporalmente: AMLO

El soldado de la Guardia Nacional de Texas que disparó a un migrante mexicano el sábado pasado fue suspendido temporalmente de su cargo, indicó López Obrador.

La medida se aplicó mientras se desarrolla la investigación sobre el caso, ya que se argumenta que el disparo se efectuó en defensa de otro migrante. De acuerdo con la versión de las autoridades estadounidenses, el mexicano herido buscaba hacerle daño a otro.

“Por eso disparó primero al aire y luego a la persona, pero es violatorio del derecho internacional porque no se puede disparar del otro lado del río (Bravo)”, apuntó el mandatario.

Subsidio a pago de luz de CFE: ¿Cuándo concluirá?

López Obrador informó que el subsidio al pago de la luz eléctrica se extenderá hasta octubre, por lo que se espera que las tarifas se eleven una vez que concluya dicho mes.

“Se va a buscar la forma que se establezca legalmente aun cuando año con año se incluye en la Ley de Ingresos que se aprueba en el Congreso de la Unión”, adelantó.

Cuando inició la ola de calor en meses pasados, los mexicanos se vieron obligados a comprar ventiladores y hasta aires acondicionados para poder sortear las altas temperaturas, en especial en aquellas entidades donde el calor era extremo, como en Sonora, Sinaloa y Quintana Roo.

Por lo anterior, el Gobierno Federal, a través de la CFE, aplicó un descuento en algunos estados del país con la finalidad de que las familias no pagarán de más en los recibos de la luz, aun cuando la empresa ya había subido las tarifas.

El apoyo comenzó a aplicarse desde el pasado 1 de mayo, sin embargo, se informó que el próximo martes 31 de octubre se dará por finalizado el subsidio que el gobierno otorgó a ciertas entidades a fin de resarcir la subida de costos.

Lo último de las conferencias de AMLO de esta semana

López Obrador sostuvo el miércoles que Xóchitl Gálvez será la candidata presidencial del Frente Amplio por México, como lo predijo hace dos meses; sin embargo, criticó que Alejandro Moreno haya sugerido que Beatriz Paredes decline en favor de la panista.

“¿Cómo creen que yo voy a perder la apuesta? Eso ya está planchado desde hace dos meses, pero el asunto se está poniendo interesante porque todos están pidiendo que la señora (Beatriz Paredes) decline. No quieren ningún riesgo, ya hicieron compromisos. No me equivoco, los conozco muy bien, son muy burdos, predecibles”, comentó.

En este contexto, dijo que sus opositores también querían forzar a Movimiento Ciudadano a sumarse a la alianza formada por el PAN-PRI-PRD; no obstante, dijo que a él no le importa quién sea el o la candidata del partido naranja.

“Dicen: ‘Andrés Manuel quiere poner al candidato (de Movimiento Ciudadano)’. ¡No! ¿Qué me va a importar a mí? Son libres, lo que no acepto es que se esté chantajeando, amenazando, golpeando si no se aceptan las reglas del juego mafioso. No me importa quién quede”, aseguró.

También prometió ayuda a los paisanos mexicanos que se encuentran en Florida, Estados Unidos, y han padecido los estragos del huracán Idalia.

Cuestionado sobre el tema, el mandatario mexicano dijo que hoy se organizará con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y los consulados para definir cómo nuestro país puede ayudar.

“Nuestra solidaridad a nuestros paisanos porque sí es un huracán fuerte que está afectando Florida. Nosotros vamos a estar pendientes de la situación y vamos a ayudar en todo lo que podamos, no solo a nuestros paisanos, sino a todos los damnificados”, garantizó.