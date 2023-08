Mucho ojo, INE: AMLO ‘mete su cuchara’ en las elecciones 2024... otra vez

A pesar de las restricciones que le ha impuesto el Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a pronunciarse sobre los procesos internos de selección de candidatos del Frente Amplio por México y Movimiento Ciudadano.

Esto, justo en una semana cuando todos los partidos políticos -incluido Morena- están realizando encuestas, consultas y definiendo alianzas de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario mexicano sostuvo que Xóchitl Gálvez será la candidata presidencial del Frente Amplio por México, como lo predijo hace dos meses.

Asimismo, criticó que Alejandro Moreno haya sugerido que Beatriz Paredes decline en favor de la panista, una propuesta que podría aceptar la priista, según dejó entrever en entrevista radiofónica esta mañana.

“¿Cómo creen que yo voy a perder la apuesta? Eso ya está planchado desde hace dos meses, pero el asunto se está poniendo interesante porque todos están pidiendo que la señora (Beatriz Paredes) decline. No quieren ningún riesgo, ya hicieron compromisos. No me equivoco, los conozco muy bien, son muy burdos, predecibles”, dijo AMLO en Palacio Nacional sin pregunta de por medio.

AMLO se refirió a las declaraciones que realizó pasado 3 de julio, cuando aseguró que la senadora panista sería, por dedazo, la elegida para representar a la oposición en el próximo proceso electoral.

“Tengo toda la información de que (Claudio X. González) llevó a cabo las consultas para que los represente Xóchitl Gálvez. Fue un proceso de consulta arriba, con los que no dan la cara, pero sí actúan y son los que aportan dinero para las campañas”, afirmó hace dos meses.

‘A mí qué me importa’: AMLO sobre el candidato de MC en 2024

En este contexto, López Obrador dijo que sus opositores también querían forzar a Movimiento Ciudadano a sumarse a la alianza formada por el PAN-PRI-PRD; no obstante, dijo que a él no le importa quién sea el o la candidata del partido naranja

“Dicen: ‘Andrés Manuel quiere poner al candidato (de Movimiento Ciudadano)’. ¡No! ¿Qué me va a importar a mí? Son libres, lo que no acepto es que se esté chantajeando, amenazando, golpeando si no se aceptan las reglas del juego mafioso. No me importa quién quede”, aseguró.