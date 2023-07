‘¿Y el derecho a réplica?’ AMLO responde al INE tras prohibirle hablar de Xóchitl Gálvez

El presidente López Obrador respondió a la prohibición del Instituto Nacional Electoral (INE) para que durante las conferencias matutinas evite hablar sobre Xóchitl Gálvez y del proceso electoral 2024.

“Me quieren silenciar, no quieren que yo hable, y ¿dónde queda la libertad y el derecho a la réplica? Qué no son principios básicos de la democracia”, cuestionó este viernes.

El mandatario indicó que aún no recibe la notificación por parte del INE por lo que esperará a obtenerla para revisarla y tomar una decisión al respecto.

Mientras tanto, dijo que seguirá insistiendo a Claudio X. González para que, a través de su organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), lleve a cabo una investigación sobre los contratos que han recibido las dos empresas de consultoría en ingeniería de la senadora Xóchitl Gálvez: Hight Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI).

“Ya basta de simular porque Claudio X. supuestamente está interesado en la transparencia, pero hacen investigaciones solo en contra de nosotros, incluso reciben dinero del gobierno de Estados Unidos para hacer sus investigaciones en contra de nosotros, todas han resultado fallidas porque en mi caso no soy ratero”, acusó.

Según señaló el mandatario, le hicieron llegar información de contratos obtenidos por las dos empresas de Gálvez que suman mil 500 millones de pesos. “Nada más que aclaren eso porque el que nada debe nada teme”, comentó y adelantó que enviará estos datos a Claudio X. González para que los usen en la investigación.

También aclaró que no tenía conocimiento sobre los contratos que celebraron estas empresas con su gobierno pero aseguró que “son cosas menores”.

INE ordena a presidente no hablar de Xóchitl Gálvez en ‘mañaneras’

Durante la sesión extraordinaria del 13 de julio, la Comisión de Quejas del INE determinó que los comentarios del Ejecutivo federal sobre la senadora Xóchitl Gálvez en las conferencias de prensa matutinas han incurrido en vulnerar los principios de neutralidad y equidad.

La consejera Claudia Zavala, presidenta de la comisión, recordó que el INE ya ha dado claridad al mandatario sobre lo que puede y no decir en su “mañanera”.

“Cuando tuvimos una reunión con el Presidente de la República nos señaló que le diéramos claridad respecto de lo que no tenía que hacer para que se guardara el orden constitucional, y hemos sido enfáticos, me parece que sí hay claridad, los señalamientos que puede verter el Presidente en La Mañanera no deben estar relacionados ni a favor ni en contra”, indicó.

Además, señaló que él mismo propuso a Morena un modelo para el proceso interno, que incluye que él no pueda hacer expresiones ni positivas ni negativas respecto de sus “corcholatas” presidenciables, acción que debería replicar para los aspirantes de la oposición.

Con ello, se ordenó al Presidente eliminar o modificar las conferencias de prensa en las que ha hecho mención de la senadora, y que se abstenga de emitir manifestaciones como las denunciadas.

El presidente ha acumulado más de ocho conferencias matutinas en las que hace mención de la aspirante presidencial, a la que señala de ser una candidata de la “oligarquía”, surgida de la práctica del “dedazo”, que es un “globo que quieren inflar” y que, de ganar sería una “pelele” porque estaría sometida a intereses particulares.