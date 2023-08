Quinto Informe de Gobierno 2023: AMLO presume crecimiento de la economía

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió, este domingo 27 de agosto, la fuerza que ha cobrado la moneda mexicana en los últimos meses, en todo el mundo, y remarcó que la economía del país está creciendo.

Previo al quinto informe de Gobierno de López Obrador, que se llevará a cabo el próximo viernes 1 de septiembre, el mandatario compartió algunos de los logros que ha alcanzado su administración en materia económica.

“La economía está creciendo, el peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar, está llegando inversión extranjera, prácticamente no has desempleo, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, pero no olvidamos que por el bien de todos, primero los pobres”, expresó AMLO a través de un video difundido por redes sociales.

¿Cuándo y dónde será el 5to informe de AMLO?

A diferencia de ocasiones anteriores, cuando López Obrador rindió sus informes desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que el próximo 1 de septiembre de 2023, dicho evento se realizará en Campeche, en punto de las 10:00 horas.

Los interesados en visualizar el quinto informe de AMLO podrán hacerlo a través de las redes sociales del Gobierno de México o por el Facebook, o la cuenta de X del presidente.

Tras el informe, el titular del Ejecutivo hará un recorrido en el Tren Maya, hasta llegar a Yucatán, con el objetivo de ‘supervisar’ el desarrollo de la megaobra.

“Y ese día, terminando el informe nos vamos a subir al tren, no para inaugurarlo, nos vamos a subir en la estación de Campeche. Porque coincide que es viernes, el fin de semana de la supervisión que hago cada 15 días. Entonces, nos vamos a subir al tren en Campeche, a la estación de Campeche y vamos a bajar en Teya, en Mérida. Es el primer recorrido, pero de supervisión”, dijo AMLO en julio pasado.