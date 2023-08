Mañanera de AMLO hoy viernes 18 de agosto de 2023: Sigue aquí el minuto a minuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la conferencia de prensa matutina este viernes 18 de agosto de 2023 desde Palacio Nacional.

AMLO critica orden del Tribunal Electoral de borrar dos conferencias

El mandatario mexicano criticó la orden del Tribunal Electoral de borrar dos conferencias matutinas en las que AMLO exhibió que el TEPJF cambió sus palabras durante el análisis de sus expresiones por la denuncia de violencia de género impuesta por Xóchitl Gálvez.

“Es todo una distorsión, me acusan de violencia política de género. No me extraña, hace dos días fueron capaces de inventar que yo me burlé de los jóvenes desaparecidos en Jalisco, es el colmo del cretinismo, doy acuse de recibo”, advirtió López Obrador.

“Me acusan de violencia política de género y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia”, dijo.

Tras estas declaraciones, el jefe del Ejecutivo compartió - de nuevo- una serie de imágenes comparativas entre sus dichos y los atribuidos por el Tribunal Electoral, en el que se observa que los magistrados sí cambiaron sus palabras.

Presuntas expresiones de AMLO / Lo que realmente dijo AMLO.

El presidente López Obrador mostró tres ejemplos, pero dijo que había más mentiras en el análisis realizado por el TEPJF.

