AMLO ‘psíquico’: Así prevé que será la estrategia de la oposición cuando termine su mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo cómo se imagina que será la estrategia de la oposición en 2024.

Durante su conferencia matutina de este jueves 17 de agosto, López Obrador reiteró que su movimiento busca la continuidad del proyecto de transformación con cambio.

Aunque, admitió, que “cada quien tiene su estilo” y dejó claro que sabe que hay quienes cuentan los días para el término de su mandato.

“Piensan que va a volver el ‘chayote’ y que van a reponerse. No estén pensando en eso, va a ser muy difícil para quien quiera gobernar así. Ya cuando empiecen a escuchar diciendo ‘ahora sí se nota el cambio’”, afirmó López Obrador.

Esto fue en referencia a la sucesión, pues AMLO prevé que se dirá que quien quede en su lugar, si respeta los derechos humanos.

Otro de los cambios mencionados por López Obrador, es en el discurso. “Van a ver cuánto van a utilizar la palabra reconciliación, unidad nacional, la no polarización. Nada más que ahora no hay polarización, no existe”, agregó.

#EnLaMañanera | “Van a ver cuánto utilizan la palabra 'reconciliación'”: el presidente @lopezobrador_ afirma que la estrategia de algunos personajes de oposición utilizarán esas palabras en su campaña, haciendo llamados a la unidad nacional y 'no polarización'. pic.twitter.com/XoaqVRmgD3 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) August 17, 2023

Ataques de AMLO vs. los conservadores

El presidente López Obrador continúa lanzando ataques en contra de sus opositores y también ha hecho críticas hacia las decisiones del Frente Amplio por México (FAM).

Por ejemplo, AMLO criticó el nombramiento del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como coordinador del Frente Amplio por México (FAM) en materia de seguridad.

En días anteriores, también advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspende la distribución de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chihuahua, estaría violando la Constitución debido a que es una tarea del Ejecutivo.

Las críticas no solo han sido a la SCJN, sino también hacia Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, a quien calificó de “conservadora, irresponsable y politiquera”.