AMLO ‘reta’ a la Suprema Corte: ‘A ver si se atreven’ a frenar distribución de libros de la SEP

El ‘tiro’ del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la que acusa de proteger “los intereses de las cúpulas”, continúa: Este martes, el mandatario lanzó un reto al pleno de magistradas y magistrados.

¿El motivo? La polémica generada por los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), materiales que son revisados por funcionarios federales en las ‘vespertinas’ de Palacio Nacional.

López Obrador ya había lanzado otro ataque contra el ministro Luis María Aguilar, quien concedió un amparo tramitado por el Gobierno de Chihuahua para frenar la distribución de los libros de texto.

“(Hay) un ministro deshonesto, creo que se llama Luis María Aguilar, que me consta que es deshonesto y muy conservador, y muy adversario nuestro, resolvió que no se distribuyan los libros en Chihuahua”, dijo en su ‘mañanera’ del lunes.

¿Qué dijo AMLO contra la Corte en su ‘mañanera’ de este martes?

El mandatario consideró que si el freno de la Suprema Corte contra la distribución de los libros de texto es definitivo, entonces las y los ministros estarían violando la Constitución.

“La Constitución es muy clara en eso, si van a violarla va a quedar de manifiesto, pero a ver si se atreven los del Poder Judicial a violar la Constitución. Ya lo han hecho, pero no pueden hacerlo todos los días” acusó.

El mandatario arremetió contra el Pleno de la Corte, al asegurar que pertenecen al ala conservadora y “no garantizan un Estado de Derecho, sino un Estado de Chueco y en algunos casos, de Cohecho”.

Por ello, López Obrador subrayó que es necesaria una reforma al Poder Judicial que incluya el que las y los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular.

“Sí tiene que haber una reforma para que se imparta justicia al pueblo, si no seguirá dominando ese poderoso caballero ‘Don Dinero’. Están liberando a delincuentes que no deberían de obtener su libertad. En cambio, hay gente en la cárcel inocente, o que no ha sido sentenciada desde hace años y ahí los tienen”, atizó.