Libros de texto gratuitos: ¿Qué falta para que la SEP gane el último amparo vigente en su contra?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer qué falta para que los libros de texto gratuitos superen el amparo que queda pendiente, y con ello ‘destrabar’ los supuestos impedimentos para su distribución en ciertos estados que se negaron a entregarlos a los alumnos hasta que se compruebe la legalidad en el proceso de realización.

La titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya, expuso en la conferencia vespertina de este jueves 10 de julio que existieron seis amparos al plan de estudio y 12 a los libros de texto, y que solo queda uno por resolverse, mismo que consiste en una suspensión definitiva.

Dicha suspensión definitiva fue dictada en mayo por el Poder Judicial, y parte de un amparo otorgado a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF). En esta resolución, Yadira Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, indicaba que la producción de los libros debía detenerse hasta que se comprobara su calidad.

La instancia pidió a la SEP verificar los siguientes aspectos sobre los libros de texto:

Que se hayan observado los procedimientos legales respectivos para la determinación de los programas y planes de estudio.

para la determinación de los programas y planes de estudio. Que garanticen la intervención de los gobiernos estatales y de los especialistas en la materia educativa.

Los padres de familia reclamaron que las autoridades no cumplieron con todos los requisitos, además de que no se apegaron al procedimiento de la Ley General de Educación. Por ello, tenían hasta el 31 de julio pasado para comprobar lo contrario, sino, la dependencia cumpliría con el delito de desacato; sin embargo, esto no ocurrió.

A través de un video en redes sociales, la SEP negó la notificación sobre el amparo, por lo que dijeron que los libros ya estaban listos para distribuirse. De hecho, este 10 de agosto se dijo que serán 152 millones de libros los que se entregarán el 28 de agosto a los menores.

¿Qué va a hacer la SEP para ‘destrabar’ el amparo y poder entregar sus libros de texto?

Leticia Amaya confirmó este jueves que la información que solicita la suspensión definitiva “se cumplirá en el momento correspondiente, que tiene que ver con la publicación de los programas sintéticos, que se publicarán antes del inicio del ciclo escolar”.

La titular de la SEP explicó que se llevó un proceso para que se puedan publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y que hay que pasar por etapas de otras instituciones.

“Estamos en ese proceso. Será muy pronto que estén publicados los programas sintéticos y no hay impedimento alguno para que se se repartan, se distribuyan y se utilicen el 28 de agosto”, dijo Amaya, quien apuntó que queda un amparo con vida que será resuelto.

Entrega de programas sintéticos permitiría que los 32 estados del país entreguen los libros de la SEP a los niños

Luego de que Nuevo León, Jalisco y Guanajuato se negaran a entregar los libros de la SEP a los niños por la polémica jurídica, Leticia Amaya informó que este jueves se logró un acuerdo entre la dependencia con secretarías locales de todos los estados del país para la distribución de materiales educativos el 28 de agosto.

Refirió que los tres estados que están bajo la negativa sí distribuirán los libros si es que no existe impedimento legal. Por ello, al destrabar el amparo con la publicación de los programas sintéticos, se espera que la SEP garantice la entrega de libros en los 28 estados.