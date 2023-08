‘¿Alguien puede pensar en los empresarios?’: IP pide revisión de libros de la SEP

La máxima cúpula empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), demandó la revisión de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por no cumplir con el procedimiento legal para su elaboración. Además, señaló que los contenidos alteran la historia y promueven la antipatía hacia el sector privado que con sus inversiones generan empleo y contribuyen al crecimiento del país.

“Promueve sin razón la violencia, el encono y animadversión en contra de empresas y empresarios que operan en el marco de la ley, y que con sus inversiones generan empleos y contribuyen al desarrollo del país con inclusión y equidad como lo ha reconocido el presidente de la República en varias ocasiones”, señaló el organismo que agrupa a 14 cámaras, asociaciones y confederaciones empresariales.

El CCE señaló también que los libros de la SEP están plagados de errores y omisiones.

Como gremio, el empresariado nacional demandó que la educación se centre en construir un sistema educativo de excelencia para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, “sin ideologías, sin distingos de raza, género y posición social; y que la revisión de los libros de texto gratuitos se apegue al marco legal vigente en la materia”, expuso en un comunicado.

Consideró que los contenidos de los nuevos libros de texto y las guías pedagógicas para los docentes no cumplieron con los procedimientos para su elaboración establecidos en la Constitución ni la Ley de Educación, al no estar basados en planes y programas de estudio y no considerar la opinión de los gobiernos estatales ni de los diversos actores sociales involucrados en la educación.

“Están plagados de omisiones y errores que ya han sido identificados y difundidos por diferentes especialistas y pedagogos, y publicados en los medios de comunicación”, agregó el CCE al afirmar que en los contenidos se hace promoción de la violencia, la antipatía por el empresariado y alterar la historia.

“El CCE exhorta a las autoridades educativas del país a enseñar Historia sin intentar reescribirla. Es relevante dejar constancia de los sucesos históricos y llamarlos por su nombre, en particular el asesinato de los empresarios Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren por parte de la “Liga Comunista 23 de Septiembre” en 1973″.

El debate sobre la ‘ideología comunista’ en libros de la SEP

Previo al regreso a clases este 2023 y luego de que se hicieran públicos los nuevos libros de texto, se ha generado un debate donde los adversarios al gobierno han cruzado acusaciones sobre que los contenidos son “comunistas” y “fascistas”.

Mientras un sector ha acusado que los libros intentan inyectar “el virus del comunismo” a los niños, los seguidores del gobierno han comparado con Adolf Hitler al líder opositor Marko Cortés, luego de que sugiriera la destrucción de los materiales.

El debate público escaló tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a funcionarios de educación para que hagan revisiones de estos contenidos en conferencias de prensa vespertinas a partir de esta semana.

El debate entre ambos sectores ha oscurecido el hecho de que los libros introducen un nuevo método de enseñanza en México.

En el pasado, cada gobierno actualizaba los contenidos, pero mantenía los temas básicamente iguales.

Los nuevos libros no están divididos como tradicionalmente los conocemos, como matemáticas, español o ciencias. Ahora todo está mezclado en historias o proyectos con la intención de brindar un proceso de aprendizaje con enfoque participativo.

Con información de AP.