Encuesta de El Financiero “sacó de quicio” a López Obrador, asegura Xóchitl

El amparo otorgado para que el presidente Andrés Manuel López Obrador retire todas las menciones sobre mi persona “no es un triunfo mío, es de todos los mexicanos”, frente a un Presidente “autoritario y que está enloquecido”, acusó Xóchitl Gálvez.

“Y la encuesta de El Financiero lo debió haber sacado de quicio. ¿A ocho puntos en cinco semanas? –de distancia de Claudia Sheinbaum, 34 contra 42 al cierre de julio–. Algo hay aquí, que soy una mujer valiente, honesta y trabajadora”, dijo.

Y la senadora panista celebró: “Contra el Presidente sigo bateando en hit y haciendo carreras”.

En conferencia en San Pedro Garza García, Nuevo León, la aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México afirmó que “me otorgaron un amparo y se ordenó al Presidente que retire las menciones sobre mi persona porque está actuando de manera ilegal. El Presidente no tiene que ir a demandar al juez, lo que tiene que hacer es comportarse como Presidente”.

Explicó que con el amparo “se ordena no divulgar información privada mía y de ningún otro mexicano. El Presidente me dijo que no me va a desaforar, y yo le digo que no ande de perdonavidas: si tiene elementos que la autoridad actúe y con apego a la ley”.

“Porque no hay nada, sólo su miedo a que la esperanza ya no le pertenece; la esperanza cambió de manos y ahora me pertenece a mí”, sostuvo. “Por eso le digo al Presidente que no me perdone la vida, si él cree que yo he cometido un delito que me denuncie y presente las pruebas. No va a encontrar en mis cuentas depósitos ilegales, no va encontrar departamento en Nueva York ni en París ni va a encontrar cuentas especiales en las Islas Caimán”, retó la panista.

Recordó que el mandatario “ya me llamó ‘la señora’, ‘la señora X’, pero desde aquí le digo: no le tengo miedo. Presidente, usted está apanicado por los números en las encuestas. En 11 días crecí cuatro puntos y esto apenas comienza”.

Sobre las quejas por irregularidades en la plataforma digital para la recolección de firmas, comentó que “mi petición es que se revise la plataforma, porque se abrió en las zonas alejadas para que se permitiera dar de alta tomando la foto previamente, y a partir de eso creció muchísimo el número de registros”.

“Yo no juzgo a nadie, no digo quién fue, lo único que pido es que las credenciales que se capturaron que tengan la prueba de vida, que investiguen y que no haya quien se quiera meter a un proceso para descarrilarlo. Que se haga la verificación para que no haya ahí mano negra”, afirmó.