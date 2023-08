¿Acaba tregua en Va por México?: Xóchitl Gálvez denuncia registro masivo de firmas

La aspirante presidencial panista Xóchitl Gálvez denunció un registro masivo de firmas a favor de aspirantes militantes del PRI, como Beatriz Paredes; y del PAN, como Santiago Creel, por lo que exhortó al Comité Organizador a que revise el caso.

De gira por Culiacán, Sinaloa, explicó que la plataforma digital de registro de firmas para los contendientes del Frente Amplio por México (FAM) fue cambiada para que puedan participar personas que viven en zonas de difícil acceso a Internet.

Posterior a esta modificación, dijo, “hubo un incremento a favor de algunos aspirantes que es necesario que se revise el sistema”.

En conferencia a su llegada a esta ciudad capital del estado, la senadora del PAN dijo que en el proyecto del FAM caben todos los partidos, pero aclaró que “obviamente, a la hora de gobernar, no rateros, no huevones, no pendejos, es mi máxima y en ese sentido lo sostengo”.

Acusa el PAN de ‘blandengue’ al INE ante el uso de aparato del Estado contra el FAM

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, calificó de “blandengue” al INE por no frenar el “uso faccioso” que el gobierno de Morena hace de los medios del Estado en contra de su partido y del Frente Amplio por México.

Al presentar una queja más ante el INE “por el uso faccioso y la manipulación política de los medios del Estado en contra del Frente Amplio por México”, el PAN advirtió sobre “la peligrosa censura que se pretende imponer a los conductores de radio y televisión durante el proceso electoral federal”.

“No podemos permitir un retroceso en el derecho a la libertad de expresión; la principal característica de una democracia es el respeto a las libertades, pero el Instituto Nacional Electoral (INE) por un lado tiene una blandengue posición ante la manipulación política de los medios del Estado, y por otra, ha aprobado un reglamento de monitoreo que incluye valorar las opiniones durante los noticieros y debates en radio y televisión, lo cual rechazamos”, expresó Cortés Mendoza.

En la queja presentada por el PAN ante el INE, se destaca la permisividad de la autoridad electoral con los medios públicos pero, en contraste, el pasado 7 de julio el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo identificado como INE/CG391/2023, mediante el cual se aprobó la metodología y el catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias, estableciendo el análisis de los contenidos, durante las precampañas y campañas federales del proceso electoral 2023-2024.

En dicho Acuerdo se incorporó “la valoración de los géneros de opinión, debate y análisis de los noticiarios y en los programas de espectáculos o revista”, ante lo cual Acción Nacional considera que éstos no pueden ser materia de una evaluación “positiva o negativa”, ya que en los hechos vulnera el derecho de los periodistas para la difusión de sus opiniones y el desarrollo de la labor.

Asimismo, se vulneran los derechos de las audiencias para acceder y recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación; recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

En la queja se señala que por un lado el INE pretende inhibir el desarrollo de un periodismo libre, pero en cambio permite que los medios de Estado hagan una cobertura favorable a Morena y desfavorable para cualquier fuerza política diferente.

Dicha queja es contra el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal Once TV, Canal14, Canal 22 y quienes resulten responsables, por la inminente violación a la Constitución y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En el recurso presentado por el representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón Saavedra, se pide a la autoridad intervenir de manera inmediata para frenar el uso indebido de recursos públicos a través de los medios de radio, televisión y plataformas del Estado mexicano en donde de manera constante y sistemática se ataca a Acción Nacional, al Frente Amplio por México y se beneficia y promociona a Morena.

Marko Cortés advirtió que solo los regímenes dictatoriales censuran y manipulan a los medios de comunicación para controlar la información y debilitar la democracia, atacando a los opositores con mentiras y calumnias, incitando al odio y la persecución. “Y esto no lo puede permitir la sociedad mexicana, porque la libertad de expresión es un valor y un derecho fundamental de la democracia que debe prevalecer”.