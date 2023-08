¿Nueva villana? Gálvez dice que para AMLO todo lo malo que pasa en México ‘es culpa de Xóchitl’

Este martes 1 de agosto, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República apuntó a la senadora Xóchitl Gálvez por ser parte de quienes obstaculizaron el debate parlamentario durante la aprobación de la llamada Ley fentanilo, misma que ahora la oposición impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

”Basta observar las grabaciones de dichas sesiones, videos que obran en fuente pública y la confesión expresa de la senadora Xóchitl Gálvez, para acreditar que su objetivo era impedir el debate parlamentario que, ahora alegan, no pudieron ejercer (...).

”Es evidente que las conductas desplegadas por la minoría legislativa, como la senadora Xóchitl Gálvez y otros, tuvieron como objetivo impedir la discusión y votación de los asuntos incluidos en el orden del día: prefirieron organizar bailes, pijamadas y encadenarse a la silla de una mesa, en vez de debatir los proyectos de leyes materia de la sesión”, indica la consejería en un comunicado.

La senadora es mencionada hasta en tres ocasiones dentro del comunicado, que incluso contiene dos fotografías de ella, una de ellas en la que aparece encadenada a la mesa directiva del Senado, y otra acostada junto a los senadores Emilio Álvarez Icaza y Gustavo Madero.

De visita por Celaya, Guanajuato, donde se reunió con más de 300 empresarios, la senadora Xóchitl Gálvez salió al paso de las críticas de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.”¿Por qué sólo yo?, pues porque hoy soy la mala de la película, porque ahora todo lo que pase en México es culpa de Xóchitl…el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) sólo está en Palacio Nacional atacando. Que se ponga a trabajar el Presidente”, señaló la senadora panista.

No estoy obligada a pedir licencia: Xóchitl Gálvez

En entrevista, la senadora hidalguense reiteró que no está obligada a pedir licencia en tanto participa en este proceso de recopilación de firmas para buscar encabezar la coordinación del Frente Amplio por México, e inclusive aseguró que trabaja más que los legisladores de Morena.

”No tengo porque pedir licencia. Ayer presenté por ejemplo dos puntos de acuerdo. Yo quiero que chequen los de Morena cuánto trabajan”, acotó.

- ¿Le tiene miedo a la Fiscalía (General de la República) por eso no pide licencia?, le preguntó un reportero.

- ”No, porque los acuerdos del INE es que no requiero la licencia, dado el momento, cuando la ley lo establezca, lo haré. Yo ya me presenté a la Fiscalía, ya fui para ver de qué se me investiga, porque ser empresario no es un delito”, señaló.

Asimismo, Xóchitl Gálvez señaló que “a diferencia de lo que pasa en Palacio Nacional que va a ser un dedazo” (la designación del candidato presidencial de Morena), en el Frente Amplio por México, son los ciudadanos los que van a elegir con su firma al candidato o candidata presidencial para el 2024.