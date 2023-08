Qué tanto es tantito: ¿Cuántos errores tienen los libros de texto gratuitos? Esto dice la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzó con las conferencias vespertinas con el objetivo de revisar los libros de texto que entregará a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, a partir del inicio del ciclo escolar 2023-2024 el lunes 28 de agosto.

El ejercicio de la dependencia se debe a los errores encontrados en los libros, así como un supuesto “adoctrinamiento político” en favor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En cuanto al tema político, Leticia Ramírez Amaya, titular de la SEP, pidió a la ciudadanía tener calma, ya que en los próximos días se explicarán cómo estructuraron cada libro.

Algunos de los errores dados a conocer en días recientes en los libros de texto de la SEP tienen que ver con fechas históricas, así como fallas en ejercicios de matemáticas, diseño y ortografía, mismos que la propia dependencia confirmó este martes 8 de agosto en su conferencia, aunque no los denominó como “errores”, sino como “áreas de oportunidad” a mejorar.

El director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, minimizó las inconsistencias en los materiales educativos al señalar que “yo no les diría errores, les diría áreas de oportunidad, como buen maestro que soy. Sí tienen áreas de oportunidad, como han tenido todos los libros de texto”.

¿Cuántos errores tienen los libros de la SEP?

Arriaga dijo que las “áreas de oportunidad” en los libros de la SEP para este ciclo escolar son por mucho 20.

“Nuestra familia tiene 20 mil 576 hojas, y yo los errores que alcanzo a distinguir, que ponen en las redes sociales, las áreas de oportunidad que tenemos, no suman más de 20, y estoy siendo muy generoso”, dijo.

Además, comparó estos errores con los 117 encontrados cuando Emilio Chuayffet fue secretario de Educación Pública al principio del gobierno pasado.

“Si uno hace los conteos, estamos hablando que aquella familia era de siete mil 250 hojas, y encontraron 117 errores, lo que implica 1.61 por ciento de todo el producto que se sacó en ese periodo que tiene errores”, expuso.

Al dar estas cifras, el encargado de la publicación de los libros justificó los hechos, al señalar que esta no es la primera vez que se cometen errores en los libros de texto que reparte la Secretaría.

Después de haber reconocido estos errores, el director de contenidos señaló que las inconsistencias no son responsabilidad de los encargados de hacer el material.

“Si hay áreas de oportunidad, si se encuentran más de 20, quien fue el culpable de esto es el director general, no fueron los editores, no fueron los autores, ellos hicieron un gran trabajo”

Previamente, Arriaga había rechazado que se encontraran inconsistencias en los materiales.

“Todavía no salen los libros de los almacenes regionales y ya los consiguieron ellos y los están leyendo con un detalle. Buscando errores, comas mal puestas, manos de seis dedos, como pasó en sus sexenios, y no las encuentran, porque no las hay”, aseguró.

Además, acusó a los que señalaban los errores de estar buscándolos solo para alborotar a la sociedad. “Con este libro de texto podemos decir que hasta los conservadores están leyendo, y le agradecemos a todos aquellos hay dicho infamias sobre los libros de texto porque han sido nuestros mejores promotores”.

Leticia Ramírez Anaya pidió tener paciencia después de que algunos estados, entre ellos Chihuahua y Guanajuato, se negaran a repartir los libros.

“Esperemos un poco. Lo que les puedo decir es que desde la SEP tenemos una permanente, constante comunicación, muy respetuosa y afable con todas y cada una de las autoridades educativas de los estados”, expuso.

Además, consideró que no hay impedimentos para que este ciclo escolar empiece de forma puntual al final de este mes.

“Todos coincidimos en que el próximo 28 de agosto empezarán las clases con libros de texto”, señaló.

Finalmente, reiteró que no hay motivos para que los materiales no lleguen a las escuelas a tiempo.

“No hay ningún impedimento jurídico para que los libros de texto estén repartiéndose en los centros de almacenaje, y reitero que la posición de las autoridades educativas es de absoluto respeto, cumpliendo la legalidad”, sentenció.

Agregó que “nosotros, legalmente, hemos cumplido con todo lo que ha pedido el poder Judicial escrupulosamente, y también hemos hecho uso de todas las posibilidades legales para defendernos”.

Recordemos que la Unión Nacional de Padres de Familia interpuso un amparo para que la SEP comprobara cómo se realizaron los libros, a lo que Amaya dijo que nunca llegó la notificación en la que tenían hasta el 31 de julio pra comprobar la creación de los materiales, de lo contrario, debían detener su producción.