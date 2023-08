A días del regreso a clases, ¿por qué Jalisco todavía no distribuye los libros de texto?

El gobierno de Jalisco fijó una postura respecto de los libros de texto gratuitos, los cuales no distribuye por determinación judicial.

El Gobernador Enrique explicó que son más de siete millones de libros los que se encuentran a resguardo en las bodegas de la Secretaría de Educación estatal, y descarta que se trate de una posición contraria al sistema Nueva Escuela del gobierno federal, pues su administración está acatando una orden judicial, “en tanto no haya una resolución judicial federal los libros de texto no serán distribuidos y entregados a los alumnos en Jalisco, se espera una pronta resolución para avanzar con los programas”.

El mandatario dijo que Jalisco no es parte del diferendo jurídico, ya que se trata de un conflicto legal entre la Unión Nacional de Padres de Familia y la Secretaría de Educación Pública, derivado de procesos no resueltos dentro del proceso de impresión, como dar vista a especialistas, pero no tiene nada que ver con el contenido de los libros, ni con las condiciones de adoctrinamiento señaladas por algunos actores políticos, y se desmarcó de esos argumentos.

Alfaro Ramírez agregó que la instrucción a los alumnos de educación básica no se altera si en determinado momento no se distribuyen los libros, ya que, aún sin ellos, en los planteles de la entidad se cuenta con las herramientas para trabajar adecuadamente en materia educativa.

El mandatario jalisciense fue enfático al señalar que cuando se tenga la resolución oficial, se acatará sin mayor problema, ya que se cuenta con el sistema Recrea, y el material disponible y adecuado.

“Si hay que distribuir los libros de texto, tenemos que distribuirlos, el complementar la información de los libros de texto, o subsanar errores que tienen los textos en los últimos años, es un proceso que ya en Jalisco se está haciendo, no va a haber ninguna complejidad porque ya estamos preparados, si, los libros de texto tienen cosas que mejorar corregirse complementarse, absolutamente sí compartimos esa visión, pero hay que entender lo que se está impugnando, y una vez que se resuelva el juicio los libros de texto se tendrán que distribuir”.

Alfaro aseguró que el proyecto educativo Recrea Educar para la Vida con el que se garantiza la educación hasta el 2040, está alineado a los programas vigentes de educación, y lo calificó como sólido, resiliente, e innovador.