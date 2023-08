¿Eres de los que se emocionaban cuando recibía sus libros de texto cada nuevo ciclo escolar? Cómo olvidar el aroma, las ilustraciones que conformaban cada portada (como el perrito del ‘libro de lecturas’) y sobre todo la desvelada para ponerles forros de plástico cristal para que no se maltrataran.

Los libros de texto gratuitos se comenzaron a entregar a alumnas y alumnos de educación primaria en 1960, de la mano del entonces presidente Adolfo López Mateos.

Para el ciclo escolar 2023-2024, los nuevos libros de la Secretaría de Educación Pública (SEP) han comenzado a recibir críticas respecto a su contenido, ya que la dependencia educativa pide a maestras y maestros que le inculquen a los menores la diferencia que existe entre clases sociales.

Además, diversos personajes han señalado que el discurso de los libros es supuestamente comunista, debido a que los libros para profesores indican que los mexicanos deben de aprender desde una edad muy temprana, que las diferencias entre las élites hegemónicas y los oprimidos fueron creadas para poder mantener a una parte de la sociedad controlada.

Pero y a todo esto, ¿qué es el comunismo? ¿De verdad hay un adoctrinamiento comunista en los libros de texto de la SEP?

¿Qué es el comunismo?

Gerardo Cruz Reyes, sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que el comunismo es un medio de producción, que entraña una relación muy específica con el hombre; en este sistema, la propiedad privada y el Estado no existen.

“El medio de producción comunista supone que la riqueza se produce y distribuye en comunidad, toda vez que la propiedad privada desaparece, en consecuencia, el Estado pierde una de sus razones de existencia, que es regular las relaciones de propiedad o lo que pertenece a unos cuantos”, detalló Cruz Reyes en entrevista con El Financiero.

El comunismo no existió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), pero sí se instauró el socialismo, que fracasó porque no desaparecieron los privilegios de los grupos de poder y el Estado no se adaptó a los objetivos de producir en comunidad.

“Desde este origen básico, todo a lo que llamen comunismo es casi falso”, sentenció el sociólogo de la UNAM.

Desde otra perspectiva, Fabián Bonilla López, comunicólogo de la UNAM, explicó que los términos, conceptos y categorías son polisémicos, ya que tienen múltiples sentidos y significados a lo largo de la historia y los contextos.

Bonilla detalló que la palabra ‘comunismo’ tiene una serie de interpretaciones y definiciones a partir del ‘Manifiesto Comunista’, de Karl Marx.

Agregó que la palabra se convirtió en una expresión para atacar a sectores de la población que tenían ideas de cambio y revolucionarias.

“El siglo pasado fue más frecuente que se colocara al enemigo público en la expresión de ‘comunista’”, contó. Agregó que cuando las personas señalan un discurso como ‘comunista’, lo hacen para ejercer poder a partir de un prejuicio.

Con información de Pedro Hiriart.