Pío, el hermano ‘incómodo’ de AMLO, se lanza vs. Sheinbaum: ‘La favorecen al estilo del PRI de los 80s’

Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el proceso interno de Morena para elegir a su candidato presidencial está “viciado de origen” y favorece a Claudia Sheinbaum, al estilo del PRI de los años ochenta.

El hermano ‘incómodo’ del mandatario mexicano continúa haciendo campaña en favor de Marcelo Ebrard y esta semana criticó -de nueva cuenta- que el Gobierno Federal esté realizando un supuesto operativo de Estado en favor de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Lo advertimos, el proceso está viciado de origen porque al amparo del Gobierno Federal se está aplicando un operativo de Estado a través de las estructuras de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar para favorecer a un aspirante al estilo del PRI de los 80′s”, escribió.

Lo advertimos, el proceso está viciado de origen porque al amparo del gobierno federal se está aplicando un operativo de Estado a través de las estructuras de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar para favorecer a un aspirante al estilo del PRI de los 80’s. pic.twitter.com/uNvjqhNyno — Pío López Obrador (@piochiapas) August 17, 2023

Esto, tan solo un día después de que Marcelo Ebrard pidiera a la dirigencia de Morena frenar el acarreo y la propaganda en favor de Claudia Sheinbaum.

“Nunca habíamos visto tanto acarreo, tanta paga de encuestas falsas, no había visto una campaña negra incluso contra mi familia...”, reprochó el excanciller el miércoles en conferencia de prensa.

“Están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país, están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia”, añadió.

Ante estas acusaciones, AMLO dijo que Marcelo Ebrard “está en su derecho” de externar su molestia y recordó que el dio la instrucción de no usar al Gobierno, ni el presupuesto para favorecer a nadie.

“Todos me conocen perfectamente, saben que no tengo una doble moral o un doble discurso, saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo y que es el pueblo el que va a decidir””, dijo este jueves durante su conferencia de prensa matutina.

El mandatario también descartó que gobernadores y otros funcionarios de su gobierno estén violando el acuerdo suscrito el pasado 11 de junio durante la reunión del Consejo Nacional de Morena en el que se estableció que no pueden favorecer a ninguno de los participantes.

“Se están portando muy bien, ese es el informe que yo tengo, por ejemplo, los gobernadores que esos tienen más influencia, ninguno, porque en un momento nos reunimos y se suscribió un acuerdo y los gobernadores lo han cumplido al pie de la letra, yo entiendo también de que en vísperas de que se decida, pues hay inquietudes y hay dudas razonables, pero somos distintos”, sostuvo.