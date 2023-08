Esto dijo AMLO sobre el nuevo ‘cargo’ de Francisco García Cabeza de Vaca en el Frente

El Frente Amplio por México emitió un comunicado donde informa que el ex gobernador de Tamaulipas será el coordinador de seguridad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a realizar comentarios sobre el ‘premio de consolación’ que recibió Francisco García Cabeza de Vaca en el Frente Amplio por México al ser designado como coordinador en materia de seguridad.

Cuestionado sobre dicho tema durante la conferencia de prensa matutina, AMLO dijo que no hablará sobre la decisión de la alianza PRI-PAN-PRD para evitar ser sancionado por las autoridades electorales.

“Mejor no hablo, no me vayan a sancionar”, respondió a los cuestionamientos.

El lunes 15 de agosto, Marko Cortés, líder nacional del PAN, informó que el exgobernador de Tamaulipas -investigado por sus vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero y fraude fiscal- fue nombrado coordinador del Frente Amplio por México en materia de seguridad.

“Ante la nula estrategia de seguridad de los últimos años, los partidos Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el de la Revolución Democrática invitaron a Francisco García Cabeza de Vaca a ser el coordinador de las mesas de expertos en el tema de seguridad del Frente Amplio por México, para construir juntos un proyecto que ayude a las y los mexicanos a vivir en paz”, anunció el Frente.

Francisco García Cabeza de Vaca y su relación con el narcotráfico

Francisco García Cabeza de Vaca ha sido acusado -e investigado- de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

El panista es señalado de haber recibido dinero del Cártel del Golfo durante sus campañas políticas en 2004, 2012 y 2016 y de presuntamente cumplir órdenes del grupo criminal cuando llegaba a un puesto de poder.

Incluso, periodistas y expertos en seguridad lo acusan de ser el líder del Cártel del Golfo.

¿Quieren narcoestado?



El Frente Amplio por México anunció que el (des)gobernador encabezará la mesa de seguridad.



Se los digo yo: Cabeza de Vaca es el Cártel del Golfo.



Invítenme a cualquier debate. Lo sostengo con datos. — Oscar Balmen, August 16, 2023

Las sospechas del vínculo de García Cabeza de Vaca con el crimen organizado no se limitan a México.

En 2015, Tobin Bradley, un experto en la lucha antidrogas que en aquel año trabajaba como cónsul general para Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas, redactó un documento titulado: “Encuentro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca con el señor Guzmán Loera”.

“De acuerdo con el expediente que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) mantiene abierto contra el señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es muy importante comunicarle que en el mes de febrero de 2012 esta persona sostuvo una serie de encuentros con el señor Genaro García Luna y que una de esas citas se llevó a cabo en la ciudad de Cabo San Lucas, Baja California.

La información recabada por el área de Inteligencia de la agencia antidrogas DEA indica que el señor Joaquín Guzmán Loera estaba el mismo día en esa misma ciudad y que por la cercanía entre el señor Joaquín Guzmán Loera y el señor Genaro García Luna, todo indica que las personas mencionadas sostuvieron una reunión”, señala el documento revelado por el periodista Oscar Balderas.

Memorándum titulado: “Encuentro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca con el señor Guzmán Loera”.

Los señalamientos contra García Cabeza de Vaca dieron como resultado que el Congreso de la Unión aprobara su desafuero para que se pudieran llevar a cabo las pesquisas en su contra; sin embargo, el proceso no prosperó.

Al final de su gobierno -en octubre de 2022- se activó una alerta migratoria para evitar que el panista saliera del país debido a las acusaciones que tenía. No obstante, en marzo pasado, un juez suspendió la orden de aprehensión en su contra.

Escolta de García Cabeza de Vaca es asesinado en Tamaulipas

Un elemento activo de la Secretaría de Seguridad Pública, además de desempeñarse como escolta asignado de la familia del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, fue asesinado y su cuerpo fue encontrado al interior de un vehículo en Reynosa, Tamaulipas.

Alrededor de las 20:30 horas del domingo 14 de agosto fue localizado el cuerpo de un hombre en la calle prolongación de Las Flores, de la colonia Paseo de Las Flores, en Reynosa, dentro de un vehículo Chevrolet Sonic, color blanco.

De acuerdo con los reportes policiales, la víctima se encontraba maniatado con el rostro envuelto con una cinta y cobija, con visibles muestras de golpes y tortura en todo el cuerpo.