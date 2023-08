‘Esta si, este no’: ‘Corcholatas’ toman partido entre Claudia y Marcelo, ¿quién gana?

Luego de que Marcelo Ebrard acusara a la dirigencia de Morena de operar en su contra y solicitara frenar el acarreo y la propaganda a favor de Claudia Sheinbaum, el resto de las ‘corcholatas’ respondieron al excanciller.

Ante las acusaciones de Ebrard, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aseguró que nunca ha habido acarreo ni se han usado recursos públicos para crear propaganda a su favor y aprovechó para hacer un llamado a la unidad.

“Falso, no ha habido acarreo, recursos públicos. Lo niego absolutamente”, dijo en un breve mensaje a medios de comunicación.

Sobre lo expuesto por Ebrard acerca de que las opciones para candidato presidencial solo son Sheinbaum o él, la exmandataria capitalina indicó que en el proceso interno de Morena participan seis personas en total. Además, remarcó que siempre hablará bien de sus colegas, pues “todos hacen falta en este proyecto”.

Monreal da ‘espaldarazo’ a Ebrard

Luego de las declaraciones de Ebrard, este miércoles 16 de agosto, sobre el acarreo a favor de Sheinbaum, el senador con licencia, Ricardo Monreal, señaló que la falta de equidad en el proceso interno de Morena debe ser atendido.

“La denuncia del compañero Ebrard sobre falta de equidad en el proceso interno de MORENA se tiene que atender. Estamos a tiempo de corregir, teniendo presente que el valor político superior que la y los participantes debemos conservar es la unidad del movimiento transformador”, escribió Monreal en X.

La denuncia del compañero @m_ebrard sobre falta de equidad en el proceso interno de MORENA se tiene que atender. Estamos a tiempo de corregir, teniendo presente que el valor político superior que la y los participantes debemos conservar es la unidad del movimiento transformador. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 16, 2023

Fernández Noroña y Adán Augusto respaldan Sheinbaum

Por el contrario, el diputado con licencia del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña calificó a Ebrard como arrogante y señaló que sus declaraciones son a causa de su “desesperación”.

“Lamentable por prepotente y arrogante la declaración de Ebrard. La competencia es de seis y es muy torpe de su parte minimizar a cualquier compañero aspirante. Su desesperación ha pasado todos los límites. Y pedía piso parejo, el colmo de la incongruencia”, escribió Noroña en redes sociales.

Lamentable por prepotente y arrogante la declaración de @m_ebrard. La competencia es de seis y es muy torpe de su parte minimizar a cualquier compañero aspirante. Su desesperación ha pasado todos los límites. Y pedía piso parejo, el colmo de la incongruencia. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 16, 2023

En tanto, el extitular de la Segob, Adán Augusto López, consideró la declaración de Ebrard es “una falta de respeto” reducir la contienda a “dos o tres” aspirantes, y remarcó que son seis los aspirantes que participan en el proceso interno de Morena.

“Bueno, yo no conozco, no conozco el contenido de su declaración, pero se me hace, creo, una falta de respeto ponerse a hablar si es un contienda de dos de tres. Yo creo que somos seis los compañeros que estamos participando en este proceso”, expuso.