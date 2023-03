Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece su conferencia de este viernes 3 de marzo desde Palacio Nacional, lo acompaña el secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien explicará a detalle en qué consiste el ‘Plan B’ de la reforma electoral.

Adán Augusto ‘explica’ como el ‘Plan B’ de la reforma electoral ‘destruirá' al INE

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzará de nueva cuenta contra funcionarios de alto rango del INE calificándolos de ‘cínicos y cretinos’, pidió -irónicamente- a Adán Augusto López, que explicara cómo es que el ‘Plan B’ de la reforma electoral “destruirá” al Instituto Electoral.

Durante su exposición, el secretario de Gobernación aseguró que, con la nueva ley, se despedirá a un máximo del 8 por ciento -mil 264 vocales- de los empleados del INE, y que sus liquidaciones se pagarán con los fideicomisos del Instituto.

Asimismo, negó que se le quitarán facultades al INE ni se ponen en riesgo las jornadas electorales y afirmó que todo se trata de terminar con la “burocracia dorada”.

Sobre las posibles consecuencias que provocarán las modificaciones a las leyes secundarias en materia electoral, AMLO aseguró que las denuncias de algunos funcionarios del INE solo son un “pretexto” de conservadores corruptos para enfrentar a su administración.

“Todo es un pretexto de los conservadores corruptos para enfrentar al Gobierno porque no hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia; al contrario, es para que haya jueces, consejeros honestos, íntegros, incorruptibles y que no cuesten tanto los aparatos burocráticos, que no le cuesten tanto al pueblo”, apuntó.