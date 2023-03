‘No dialogo con el presidente’: Córdova después de que AMLO le dijo ‘cinicazo’

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), rechazó pronunciarse ante el calificativo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llamó “cinicazos” a los integrantes del organismo.

“Yo no respondo al presidente, yo no dialogo con el presidente, no tengo nada que decirle. Cuando exista una interlocución, será por los cauces jurídicos, no de manera pública”, dijo en breve entrevista con medios.

“Si se insiste, desde la tribuna presidencial, en denostar al Instituto Nacional Electoral (INE) es asunto de ese poder”, agregó tras firmar un convenio de colaboración con el PRI para renovar su aplicación de registro de militantes.

Ante el señalamiento de López Obrador de que “se raya” con sueldo de 166 mil pesos mensuales, y “todavía se atreve a quejarse”, el consejero presidente recordó que ni siquiera se ha definido cuál es la remuneración completa del Ejecutivo.

Argumentó que la Constitución no habla de sueldos sino remuneraciones, y sostuvo que ningún funcionario del INE tiene una remuneración superior al presidente.

“¿Cuánto es la remuneración del presidente? Nadie sabe porque el Congreso lleva casi cuatro años de incumplir la Constitución y no acata lo que dice la Suprema Corte de Justicia de definir cuál es la remuneración, y remuneración significan salario, el salario es una parte”, explicó.

¿Quién queda en lugar de Edmundo Jacobo?

Córdova propondrá a Roberto Heycher Cardiel, actual director Ejecutivo de Capacitación Electoral, ante el Consejo General como encargado de despacho ante el cese de funciones de Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo.

“Si así lo decide, para que cumpla con este transitorio de ley, hasta en tanto el licenciado Edmundo Jacobo Molina vuelva a ocupar el cargo que constitucionalmente le corresponde”, apuntó.

De acuerdo con el décimo séptimo transitorio del ‘Plan B’, el Consejo General deberá nombrar “de inmediato” a un encargado de despacho de entre los directores ejecutivos.

En tanto, en sesión del mes de mayo tendrá que nombrar a un nuevo secretario ejecutivo para el periodo 2023-2029.

Córdova agregó que el INE mantiene representación jurídica mediante Gabriel Mendoza, quien presentó el juicio electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para restituir a Jacobo Molina.