‘Alito’ dice que ‘le sobra carácter’ para defender Va por México: ‘Me persiguieron y sigo aquí’

En Guanajuato, el presidente nacional del Partido Rrevolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que “le sobra carácter” para defender la coalición “Va por México”, conformada por el PRI junto al Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Me persiguieron, me difamaron, me inventaron, persiguieron a mi familia. Hicieron de todo y yo no soy como otros que se van de México. Yo me quedé aquí a enfrentar a este gobierno corrupto, ineficaz de Morena”, señaló Moreno Cárdenas de visita este sábado por Guanajuato, bastión nacional panista.

Alejandro Moreno dijo que así como la coalición PRI-PAN-PRD está fuerte para las elecciones de este año en el Estado de México y Coahuila, así está “casi seguro” que se sostendrá en Guanajuato para la gubernatura en 2024.

“Tenemos que trabajar para ganar la Presidencia de la República, las gubernaturas, ganar las Cámaras, ganar el Congreso de la Unión y yo lo único que digo es que el pecado favorito del diablo es la soberbia, en esto hay que ser humildes, hay que ser sencillos, nos necesitamos a todos, la coalición nos hace fuertes”

“Y aquí tenemos que sumar esfuerzos para que la coalición vaya. Lo que sí te puedo decir, sin tener la bola de cristal, es que casi estoy seguro que aquí (en Guanajuato) vamos a ir en coalición”, señaló.

En la víspera, el dirigente panista en Guanajuato, Eduardo López Mares, declaró que si por él fuera el PAN iría solo para la gubernatura en el 2024.

Ante esta opinión en contra, Alejandro Moreno respondió “esto no es de sí quieren o no quieren, hay un acuerdo nacional y así se hará”.

En su visita a Guanajuato, el presidente nacional del PRI se reunió con alcaldes, dirigentes y diputados tricolores, siendo acompañado por Sofía Carvajal, diputada federal y Ruth Tiscareño, presidenta del Comité Directivo Estatal.

Posteriormente, Alejandro Moreno encabezó un evento por los 100 años de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Guanajuato.

Allí dijo que “el sector campesino mexicano está respaldado por el priismo de todo México. ¡Unidos somos la gran fuerza que defenderá el país que juntos hemos construido!”.