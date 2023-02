Lo que viene en la elección del 2024: la apuesta por la modernización o la continuidad

Las elecciones del 2024 podrían ser las más conflictivas que el país ha vivido en muchos años. El ambiente polarizado, la crispación y los constantes enfrentamientos han causado un ambiente electoral tenso.

Cada vez es más común escuchar insultos, descalificaciones y hasta agresiones en el terreno político. Los mexicanos parecen estar divididos entre los que apoyan al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y los que él considera que están en su contra.

Al respecto, el investigador y académico José Antonio Crespo señaló en entrevista con Bloomberg Businessweek que se puede esperar que el ambiente continúe así, o incluso hasta se podría incrementar esta tensión.

“De aquí a la elección, el ambiente se va a intensificar. Lo que hemos vivido en estos cuatro años de polarización, de diálogo de sordos, ausencia absoluta de un diálogo racional, y los insultos y demás se va a incrementar. Ya lo estamos viviendo y de aquí a la elección se va a ver más”, sostuvo el experto.

Para el experto, es muy probable que esto se vea reflejado en la votación de la población, provocando la posible división de la ciudadanía, generando serias consecuencias para el país.

Crespo también alertó que esta tensión puede escalar dependiendo de los resultados, algo que no había pasado en elecciones recientes.

“Si la distancia entre los dos punteros es reducida, con mayor razón va a haber ahí un riesgo de ruptura, de conflictividad e ingobernabilidad incluso durante algún tiempo. Se ve una elección muy difícil. Exactamente lo contrario de la elección de 2018″, consideró el académico.

Por su parte, José Fernández Santillán, profesor del Tec de Monterrey, señaló que ya se han visto elecciones como esta que va a ocurrir en junio del 2024.

“Van a ser comicios polarizados, sin lugar a duda, como lo fueron en Estados Unidos cuando compitió Donald Trump y Joe Biden, o en Francia donde compitió Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Ese es el problema del populismo, que polariza”, afirmó.

Sin embargo, también dejó muy en claro que de las agresiones verbales se puede llegar muy fácilmente a la violencia física, y comparó esto con Perú, país que se encuentra en crisis después de la destitución del exPresidente Pedro Castillo.

Aun cuando la elección empieza de manera formal a finales del 2023, el Presidente López Obrador dio el banderazo de salida dos años antes, dándole la instrucción a los posibles candidatos de Morena que empezaran a trabajar.

Fue el 6 de junio del 2022 cuando el Mandatario dio por iniciada la carrera, señalando que no era necesario que Morena diera la instrucción de empezar la promoción, ya que ésta había comenzado mucho antes.

“La única cosa es que no se distraigan en sus funciones; o sea, tienen que trabajar 16 horas en el gobierno y de las ocho que les quedan, de las 24 del día, pues agarrar para hacer sus campañas unas dos o tres, y que duerman cinco horas diarias, pero que las 16 dedicadas al gobierno se mantengan”, les indicó a los aspirantes del partido.

Aunque para otros, el proceso para renovar la Presidencia había iniciado mucho antes, el 12 de julio del 2021, cuando desde Villahermosa, Tabasco, López Obrador introdujo el término que mantendría hasta el día de hoy para referirse a sus posibles candidatos.

“Yo soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo, esa es la regla, la gente va a decidir en su momento en forma libre, democrática, quién debe representarnos en lo que corresponde al movimiento progresista, liberal, con dimensión social, pero eso en su momento”, sostuvo.

El Presidente mantiene a tres corcholatas firmes en su lista: el Canciller, Marcelo Ebrard, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Al respecto, Crespo consideró que pueden haber dos caminos, uno que represente la modernización de las políticas, y otro que es la continuidad del proyecto del Presidente López Obrador.

“Si Ebrard llegara a ser el candidato, creo que sería alguien más moderado, más aterrizado. No digo que sea un candidato ideal o puro, pero sería más realista, aterrizado y pragmático de lo que es López Obrador, o de lo que serían Claudia o Adán”, señaló.

En este sentido, agregó que la Jefa de Gobierno y el Secretario “continuarían con el proyecto de López Obrador, y a medida que muchos pensamos que ha sido perjudicial para el país, pues por ahí continuaríamos seis años más. No loveo muy positivo”.

Por otro lado, expuso que el abanderado de la oposición, que aún no está definido, debe de surgir de un proceso en el que se tome en cuenta a la ciudadanía, y que podría salir de un proceso de elección inclusivo.

En cuanto a las características que este debe de representar, Crespo sostuvo que “el candidato ideal no existe, pero tiene que tener el expediente limpio, porque si no se reducen las posibilidades. También tiene que tener experiencia de gobierno en algún nivel y que ofrezca un lenguaje, discurso de conciliación y de inclusión, de todos aunque piensen distinto”.

Estas ideas fueron compartidas por Fernández Santillán, quien afirmó que la persona que busque sacar del poder a Morena debe de trabajar en la reconciliación del país, dejando atrás la división y polarización que ha marcado a este gobierno.

“La oposición debe de tener como bandera la reconstrucción del país, y la rehabilitación de la democracia, en contra del proyecto autoritario y la continuación de una política económica quees un capricho personal”, sostuvo.

El experto incluso sostuvo que “para el 24 debe haber una coalición de gobierno de la oposición. No basta con tener un candidato, sino que hay que crear un programa político y social en donde participen la mayor cantidad de fuerzas políticas y sociales del país”.

Al ser cuestionado por los posibles candidatos del partido en el gobierno, el académico fue contundente al señalar que ni Ebrard ni López Hernández serán los elegidos para abanderar al partido guinda.

“Aquí ya no existe el tapadismo, cuando no se sabía quién iba a ser. Aquí la jugada es clara, y va a ser Claudia Sheinbaum porque él quiere establecer una especie de maximato en el que ponga a la persona más dócil para él seguir mandando, y obviamente Ebrard no es dócil”, aseveró.

También existe otro punto en el que ambos expertos coinciden, y es en que Morena no tiene asegurada la victoria en la elección. Aunque, claro, para eso los partidos políticos tienen que tomar en cuenta a la sociedad civil, escuchar sus reclamos y entender que no van a poder ir solos.

Sheinbaum, la jugadora clave (solo si el Metro la deja llegar)

La principal aspirante a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, quien se ve a sí misma como la sucesora natural de Andrés Manuel López Obrador, quiere lograr lo que ni siquiera su mentor ha podido conseguir: un cambio constitucional que consolide el control del Estado sobre el sector eléctrico.

En entrevista, la alcaldesa de Ciudad de México describió su plan para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El tema cobró nuevamente urgencia, dijo, “más ahora que hemos visto lo que ha pasado en Europa, particularmente con la privatización en exceso del sector energético, que ha generado diversos problemas”.

“Yo creo que una industria eléctrica del Estado fortalece el sistema eléctrico y, al mismo tiempo, abre la participación privada en alrededor del 46 por ciento” del mercado, dijo Sheinbaum en sus oficinas. “Si logramos tener este balance que yo creo que es posible a partir de acuerdos muy claros, se puede crecer en adelante con todas las necesidades que requiere el país y fortalecer también las fuentes renovables de energía”.

AMLO ha tratado de restaurar el control estatal sobre el sector energético, pero ha enfrentado una dura oposición de legisladores que dicen que su plan perjudicaría la competencia y obstaculizaría la capacidad de México para cumplir con sus compromisos ambientales.

Pero Sheinbaum prometió que, si es elegida presidenta en junio de 2024 con una sólida base en el Congreso, intentará modificar la Constitución para garantizar que la empresa estatal de servicios públicos controle al menos el 54 por ciento del mercado eléctrico, el objetivo al que apunta AMLO.

Al dar preferencia a su generadora de energía estatal, México pone en riesgo inversiones en proyectos de energía renovable de empresas extranjeras, como las españolas Iberdrola S.A. y Acciona Energía SA y las francesas EDF y Engie SA.

Iniciativas Verdes

Las opiniones de la alcaldesa de 60 años sobre energía y economía se acercan mucho a las de AMLO, pero, al mismo tiempo, Sheinbaum expresa un mayor interés en proyectos ambientales y una futura transición desde los combustibles fósiles.

Sheinbaum, ingeniera ambiental de oficio, dijo que le gustaría llevar a escala nacional sus proyectos ambientales de Ciudad de México, como la electrificación de parte del sistema de transporte público. Quiere aumentar la inversión pública en investigación y desarrollo para iniciativas verdes. Si bien su enfoque climático representaría un cambio frente al de AMLO, los detractores de la actual Administración han dicho durante mucho tiempo que dar preferencia a CFE, que tiene una infraestructura hidroeléctrica obsoleta y proyectos solares de lento crecimiento, desalentaría las inversiones verdes privadas.

También evitó decir si elevaría los impuestos, algo que AMLO ha prometido no hacer nunca. Sin embargo, en la mayoría de los demás asuntos, las opiniones de Sheinbaum y AMLO están sincronizadas.

La alcaldesa declinó decir cuáles serían las grandes diferencias de su posible gobierno con la Administración de AMLO, argumentando que no es el momento para que haga tales distinciones ya que al presidente todavía le quedan casi dos años en el cargo.

Sheinbaum se había mantenido como la ‘puntera’ en encuestas sobre la popularidad de los y la aspirante de Morena, algo que cambió tras el choque en la Línea 3 y los diversos problemas del Metro. Sin embargo, las problemáticas que ha enfrentado en el Metro podrían empañar sus aspiraciones a la Presidencia.

El Plan B de la Reforma electoral

Con una mujer presidenta por primera vez, el Poder Judicial tiene en sus manos la posibilidad de fungir, en los próximos días, como el salvavidas para la democracia, ante las primeras impugnaciones del paquete de reformas a leyes en materia electoral, mejor conocidas como Plan B, promovidas por los partidos PAN y PRI y Movimiento Ciudadano, acciones a las que se sumará el Instituto Nacional Electoral (INE).

Al “destazar” varias aristas del sistema electoral, como ha calificado el propio Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, la definición de la constitucionalidad del Plan B quedará en diversas canchas del Poder Judicial.

“El papel de la Corte, inclusive del Poder Judicial, va a ser de suma relevancia frente al Plan B, podemos esperar una lluvia de recursos jurisdiccionales que incluye controversias, acciones de inconstitucionalidad, juicios electorales, pero también amparos fundamentalmente en el ámbito de lo laboral”,comentó María Marván Laborde, coordinadora del Área de Derecho Electoral y Procesos Democráticos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en entrevista con Bloomberg Businessweek México.

Lo anterior, dado que el Plan B propone eliminar el 85 por ciento de la estructura de las 300 juntas distritales que, entre otras cosas, se encargan de actualizar el padrón electoral y definir la ubicación de las casillas de votación.

Por su parte, Jaqueline Peschard Mariscal, exconsejera del Instituto Federal Electoral (INE), comentó que la eliminación de estas juntas es el punto más grave del Plan B, pues tiene que ver con toda “la operación de campo”.

Ambas consideraron que sí hay relevancia en que Norma Piña haya quedado como nueva presidenta de la Corte, pues ha mostrado independencia del Poder Ejecutivo.

“El presidente de la Corte tiene la prerrogativa de enlistar los asuntos cuando ella decida, y ahí tenemos todos los asuntos que Zaldívar nunca quiso enlistar para hacerle el favor a López Obrador de que corriera su sexenio sin interrumpir cosas o sin definir cuestiones, como la militarización”, dijo Marván Laborde.

“Desde luego que ayuda que haya quedado como presidenta de la Corte porque siempre ha tenido posiciones progresistas e independientes del poder presidencial, pero para que las acciones de inconstitucionalidad puedan progresar se requieren ocho votos de los ministros; sin embargo, la posición de la ministra es importante en la discusión del pleno de la Corte”, agregó Peschard Mariscal.

Para Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, partido que fue agente toral para que no pasará la primera iniciativa político electoral constitucional, agregó que el partido espera que los 11 ministros estén a la altura “para resguardar el modelo democrático”.

“Es evidente para todos que el llamado “Plan B” de Morena y sus aliados atenta contra la democracia y viola nuestra Constitución, la Suprema Corte seguramente lo verá con la misma óptica”, dijo a Bloomberg Businessweek México.

Los cambios en materia electoral no pueden esperar, pues la Constitución establece, en su artículo 105, que las modificaciones electorales podrán hacerse; pero 90 días antes del inicio del proceso electoral, que con la normativa actual sería septiembre, pero el Plan B refiere que sería la tercera semana de noviembre.

¿Por qué se ‘destaza’ al INE?

Durante la última semana de enero, el Consejo General del INE presentó un informe, de 165 cuartillas de todas las implicaciones que encontró en el Plan B.

De este, además de la eliminación de las 300 juntas distritales, destaca que los módulos de atención ciudadana se trasladen a oficinas de gobierno o escuelas lo que podría vulnerar los datos personales que se entregan con la credencial de elector.

Marván Laborde criticó este “desmantelamiento”, pues es una estructura que el INE ha confiado por años y fundamental también para el recuento de votos.

De no existir, “no tenemos ni la más mínima certeza y posibilidad, de tener un proceso electoral claro, fuerte, cuyos resultados entendamos y podamos creer en ella”.

El Plan B modifica el inicio de las precampañas pero no el número de días en que estas duran, por lo que las campañas iniciarían inmediatamente, lo que implicaría que los partidos no tengan periodo para deliberación interna.

Los partidos podrían designar representantes de casilla hasta 48 horas antes de la elección, y no 13 días, como se establece actualmente, cuando llevarles las listas del padrón un día antes de la elección es geográficamente imposible.

Los cómputos de la elección iniciarían el mismo día de la jornada, al tiempo que se mantiene el Programa de Resultados Electorales Preliminares, lo cual no implica ningún ahorro.

Para el voto en el extranjero, la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá validar el registro de los residentes en el padrón electoral, además permite votar solo con pasaporte o matrícula consular.

“Vamos a tener al Ejecutivo metiendo mano al padrón, ellos van a decidir cómo se hace el voto de los mexicanos en el extranjero, el Poder Ejecutivo entra de nuevo, por la puerta de atrás”, criticó Marván Laborde.

Esa no sería la única intromisión, pues el Plan B también permite que funcionarios puedan hacer expresiones electorales en aras de la libertad de expresión, lo que motivó la primera acción de inconstitucionalidad.

Renovación en la “herradura” de la democracia

En tanto se define el futuro de las reglas electorales para 2024, al INE le espera una nueva etapa con la entrada de cuatro nuevos integrantes al Consejo General, pues salen Lorenzo Córdova, actual presidente, así como Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz.

“Cuatro consejeros representan prácticamente el 40 por ciento de la mesa del Consejo General, y es muy importante que los partidos de oposición no permitan que se conforme una mayoría calificada para ese nombramiento, tienen que ser los partidos de oposición muy celosos en cuanto al procedimiento, desde el nombramiento del comité de selección”, recomendó la exconsejera Peschard Mariscal.

Ante ese proceso, Alito Moreno comentó que el partido actuará de la misma forma, votando en contra de “toda decisión que busque debilitar al INE. Los nuevos integrantes llegarían el próximo 4 de abril.

La lucha por el Edomex, la joya electoral

En el inicio de las precampañas rumbo a las elecciones que se realizarán el 4 de junio de este 2023, Morena arranca como la fuerza política favorita para ganar la gubernatura del Estado de México si se toma como referencia la elección de 2017, y por ello, tanto el partido, que lidera Mario Delgado, como el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, invertirán un mayor capital electoral y político para ganar esta gubernatura que tiene el padrón electoral más numeroso del país —12.5 millones de electores—.

No obstante, el director general de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde, señala que la decisión de la coalición opositora en la entidad, integrada por PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, de ir juntos y, sobre todo, de designar a un candidata como Alejandra del Moral, exsecretaria de Desarrollo Social del gobierno mexiquense, propiciaría una elección que se puede tornar “competida”, pese a que Morena inicia como la favorita, para ganar a la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT y PVEM, Delfina Gómez Álvarez, exsecretaria de Educación del gobierno federal.

El consejero presidente de la autoridad electoral entre 2003 y 2007, en entrevista con Bloomberg Businessweek México, estimó que a lo anterior se suma la candidatura de Movimiento Ciudadano, partido que se apresta a designar al senador Juan Zepeda Hernández,

Obrador tampoco se meta en el proceso:

“Si se mantiene neutral frente a la contienda, y apoya de forma legal a su partido y candidata, como puede hacerlo al se un militante del PRI, me parece que eso claramente genera más piso parejo, que si en cambio el gobernador del Mazo, por presiones y amenazas, acaba por ayudar a Morena, eso sería claramente algo que el PRI no podría superar”.

Los riesgos de la contienda

Para el también conferencista y profesor universitario, el más importante de los riesgos que enfrenta la elección del Estado de México es la creciente intervención del crimen organizado, el cual se ha convertido en el tema número uno de los procesos comiciales: “(Existe el riesgo) de que las bandas delincuencia- les aprovechen la elección para infiltrarse más, para financiar campañas, para eliminar candidatos incómodos, incluida la ejecución, y que eso claramente acreciente el problema del crimen organizado con los nuevos gobiernos”, comentó. El segundo riesgo es la intervención del gobierno federal, ya sea por medio de la intromisión del presidente López Obrador haciendo campaña abierta y violando la ley, o por medio de los servidores de la nación, con el uso de su posición para movilizar votos a favor de Morena.

“El tercer riesgo pues obviamente es que el gobierno del estado apoye al PRI usando las mismas tácticas de coacción del voto, aunque claramente el poderío del gobierno federal es muchísimo mayor, porque maneja más programas sociales, más dinero y, por lo tanto, tiene más capacidad de coacción. El cuarto riesgo es que la elección se torne muy competida y que la elección termine en un conflicto poselectoral, por supuesto”, estimó.

Coahuila, para el PRI

A diferencia del Estado de México, en Coahuila, de acuerdo con Luis Carlos Ugalde, lo más probable es que gane el PRI por las siguientes razones: el gobernador actual, Miguel Ángel Riquelme, está bien evaluado; el PRI, en coalición con el PAN y el PRD, registró a Manolo Jiménez Salinas, quien es “un buen candidato”; y, sobre todo, por la escisión de

Morena entre dos candidatos, el morenista Armando Guadiana, y por el Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, quien se incon- formó y decidió salirse de Morena. “Sin duda el que Ricardo Mejía se haya ido por el Partido del Trabajo, pues significan algunos puntos que Morena no va a tener, y esos puntos, que pueden ser tres o cuatro puntos, en una elección son muy importantes, entonces por eso estimo que en Coahuila gane el PRI”, explicó.

El especialista, por otra parte, advierte los mismos riesgos que en la otra elección, aunque en menor escala, porque la importancia política, económica y electoral del Estado de México es enorme frente a Coahuila.

De acuerdo con Ugalde, si Delfina Gómez gana en el Estado de México, significará un impulso a la candidatura de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República, dada la cercanía geográfica del Estado de México con la capital del país.

Y, a su vez, representaría “un balde de agua fría” para la coalición opositora, ya que la expectativa de un triunfo de Morena en 2024 crecerá y muchos al interior del PAN cuestionarán si vale la pena ir en coalición con el PRI.

“Si, por el contrario, en el Estado de México, gana el PRI, creo que las probabilidades de que Claudia Sheinbaum sea la candidata de Morena se reducen, y aumentan las probabilidades de que Adán Augusto López sea el candidato de Morena.

Y creo que será un impulso muy potente al ánimo de los opositores para formar una coalición y creo que eso genera la expectativa de que la elección del 2024 no está definida, que está abierta, y que puede ganar Morena o puede ganar la oposición”, remató.