Osorio es servil a AMLO, acusa ‘Alito’ Moreno

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, volvió a la carga y arremetió contra el líder de su partido en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien acusó de ser “servil” con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de que ni siquiera asiste a trabajar a la Cámara alta.

Luego del enfrentamiento en la reunión plenaria del martes de los senadores, este miércoles el diputado Moreno Cárdenas reprochó a Osorio que “hay que ser buenos opositores siempre, no sólo al interior del PRI; en el PRI se respetan todas las voces, pero el comportamiento del coordinador de manera servil, de manera colaborativa con el gobierno, deja claro que sólo tiene un interés: no abonar a la unidad del partido”.

También acusó que “hay una gran inconformidad, porque no convoca a reuniones plenarias, no convoca a las reuniones de trabajo, no asiste al Senado de la República”, lo que calificó de lamentable.