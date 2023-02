PRD, a la búsqueda de priistas

Por lo que se ve, el PRD está en problemas. Los del PRI y el PAN los toman en cuenta para la alianza, pero nada más para la foto. En realidad, negocian poco con el partido del sol azteca, que aún es llamado en algunos medios como “partido grande”, aunque nadie sabe a ciencia cierta si son 20 o 30.

Hace poco, el líder del PRD, Jesús Zambrano, se reunió con algunos precandidatos a la Presidencia. Como no hay en su partido, pues se reunió con algunos del PRI: Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. Sin duda un golpe sorpresivo que nadie esperaba. El PRD ya tiene precandidatos, pero nadie lo sabía.

En la reunión plenaria de los legisladores del PRD, llevada a cabo hace unos días, tuvieron un invitado especialísimo para darles ánimo y unificar fuerzas: el exlíder priista Manlio Fabio Beltrones. Sin duda eso habla de la gran cantidad de cuadros preparados con que actualmente cuenta el perredismo. Por supuesto que también es un gesto de pluralidad y de simpatía con los priistas. Al final del día son primos-hermanos, los separa una letra que, en cualquier momento, se borra o se adapta.

Es claro que el PRD espera la estampida priista por los pleitos con Alito; también es claro que los priistas prefieren ir al PRD que al PAN (¡ah, la terrible derecha!), así que, a manera de humilde propuesta, se sugieren dos anuncios perredistas para el Aviso oportuno y que puedan así atraer priistas a su partido.

1.- Partido político en decadencia solicita, de manera urgente, políticos profesionales que quieran rescatar una institución en quiebra financiera, moral y política.

Requisitos: experiencia en puestos legislativos, cargos partidistas, cuestiones electorales, iniciativa de leyes, discusiones acaloradas y apego a las normas básicas de la política.

Especialidad requerida: grilla en general.

Carrera: no indispensable. Se privilegia la experiencia en las lides políticas que cualquier conocimiento técnico. No presentarse con tesis o documentos plagiados. Somos partido político, pero no el de YSQ.

Disponibilidad inmediata para llevar a cabo desayunos, comidas, cenas y eventos para negociaciones de alto nivel en una alianza de carácter nacional.

Otras características: de preferencia pensamiento de izquierda progre; se tomará en cuenta su militancia en el PRI.

Sexo: no siempre. Depende de la edad.

Particularidades: disposición para viajar, manejo de conferencias de prensa, elaboración de mensajes de alto contenido político.

Interesados, presentarse en las oficinas del PRD. No es necesario llevar carta de no antecedentes penales. Sabemos quiénes son.

2.- Amiguito priista: ¿harto de las majaderías, desplantes y bravuconadas del presidente de tu partido? ¿Cansado de estar siempre vinculado a una bola de corruptos que ni siquiera “salpican” como se usaba antes? ¿Eres revolucionario, pero ya no quieres ser institucional? ¿Quieres futuro, pero Alito y Moreira ya te cerraron las puertas hasta 2030? Entonces, ¡este anuncio es para ti! Estamos en la búsqueda de políticos profesionales que sepan moverse con facilidad en las turbias aguas de la política nacional. Gente motivada a seguir buscando el interés propio y con su situación patrimonial resuelta. Prometemos gran ambiente laboral ¡nos conoces a todos!, moches y harta grilla. Interesados, presentarse, a más tardar, dos días después de las elecciones del Estado de México en las oficinas centrales del PRD. Nos reservamos derecho de admisión. La alianza va.