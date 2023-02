PRI sigue ‘despedazándose’: ‘Alito’ acusa a Osorio Chong de ser ‘servil’ a AMLO y no trabajar

'Alito' fue acusado de haber llegado a la plenaria del PRI a pesar de no haber sido invitado. (Cuartoscuro)

Alejandro ‘Alito’ Moreno, presidente del PRI, volvió a la carga: arremetió contra Miguel Ángel Osorio Chong, líder del tricolor en el Senado, a quien acusó de que es un “servil” con el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que ni siquiera asiste a trabajar.

Luego del enfrentamiento en la reunión plenaria, este miércoles Moreno reprochó a Osorio que “hay que ser buenos opositores siempre, no solo al interior del PRI. En el PRI se respetan todas las voces, pero el comportamiento del coordinador de manera servil, de manera colaborativa con el Gobierno, deja claro que solo tiene un interés: no abonar a la unidad del partido”.

“Con esa vehemencia que luego atacan o pretenden dividir al PRI, con esa vehemencia deberían de demostrar carácter, porque parece que no tiene carácter para verdaderamente estar frente a un Gobierno que no tiene resultados en este país”, subrayó.

También acusó que en contra de Osorio Chong “hay una gran inconformidad, porque no convoca a reuniones plenarias, no convoca a las reuniones de trabajo, no asiste al Senado de la República, y verdaderamente es lamentable que eso ocurra y que lo tengamos que andar ventilando en los medios de comunicación”.

“No se presenta, no va a la sesión. Yo lo ando buscando desde hace tres años que no se presenta en el partido”, reveló.

‘Alito’ desestima desencuentro con partidarios

Sobre el desencuentro con los senadores, Moreno aseguró que hubo diálogo tras su llegada a la plenaria. “Yo participé y dialogué con las y los senadores de la República”.

“Los he invitado y los hemos convocado a tener un diálogo, abierto, franco en el partido, a las y los senadores de la República, porque estamos construyendo la fortaleza de nuestro grupo parlamentario”, indicó.

Estimó que “la responsabilidad de la dirigencia nacional es coordinarse, trabajar de manera fluida con los grupos parlamentarios. Hoy lo hacemos en la Cámara de Diputados, estamos trabajando para hacerlo en el Senado de la República, pero tenemos que tomar el respeto y la decisión de las y los senadores”.